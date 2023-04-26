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İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü
İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü
İsveç'ten fırlatılan bir araştırma roketi Norveç'te dağlık bir alana düştü. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Sky News'in haberine göre, dün yerel saatle 07.20'de İsveç'in kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve sınıra yakın bir bölgeye inmesi beklenen roket hedefini şaşırdı.İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından fırlatılan araştırma roketi 250 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra rotasından çıkarak Norveç'te dağlık bir alana düştü.SSC, roketin hesaplanandan biraz daha batıya doğru ilerlediğini bildirdi.Arızalandığı için hedefine iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yük, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına düştü.SSC'den bir yetkili, roketin düştüğü bölgenin "en yakın yerleşim yerine 10 kilometre uzaklıkta" olduğunu söyledi.Norveç Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın "çok ciddiye" alındığı ifade edildi.
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isveç, norveç, roket

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü

00:42 26.04.2023 (güncellendi: 00:43 26.04.2023)
© İHA / İHA-AW877863İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü
İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / İHA-AW877863
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İsveç'ten fırlatılan bir araştırma roketi Norveç'te dağlık bir alana düştü.
Sky News'in haberine göre, dün yerel saatle 07.20'de İsveç'in kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve sınıra yakın bir bölgeye inmesi beklenen roket hedefini şaşırdı.
İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından fırlatılan araştırma roketi 250 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra rotasından çıkarak Norveç'te dağlık bir alana düştü.
SSC, roketin hesaplanandan biraz daha batıya doğru ilerlediğini bildirdi.
Arızalandığı için hedefine iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yük, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına düştü.
SSC'den bir yetkili, roketin düştüğü bölgenin "en yakın yerleşim yerine 10 kilometre uzaklıkta" olduğunu söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın "çok ciddiye" alındığı ifade edildi.
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