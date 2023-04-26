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https://sputniknews.com.tr/20230426/ispanyada-kuraklik-nedeniyle-161-yillik-sulama-kanali-devre-disi-kalacak-1070191350.html
İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak
İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ispanya
katalonya
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İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak.Katalonya'nın Lleida kenti yakınlarında bulunan Urgell Kanalları, çiftçileri bu yaz için ekin türlerini değiştirmeye zorlayan kuraklık sorunu nedeniyle sulamada kullanılmayacak.Tarihinin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Bölgede kalan suyun nüfus, sanayi ve hayvanlar için kullanılacağını belirten yetkililer, yaklaşık 77 bin nüfusa içme suyu taşıdığından, belediyelere ikmal garantisi sağlayacak suyun her zaman kanallarda dolaşacağını ifade etti.Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.Urgell Kanalları Genel Direktörü Xavier Diaz, önümüzdeki haftalarda yağmur yağsa bile sulamaya geri dönülmesinin zor olduğunu, hazırlıkların gelecek yıla göre yapıldığını aktardı.Diaz, bölgedeki başta elma ve armut olmak üzere meyve ağaçlarının garantili bir hasadı olmadığını, zamanında verilecek su ile sadece yaz sıcağında ağaçların hayatta kalmalarının sağlanacağını ifade etti.Bölgedeki çiftçiler ise kuraklık sorunundan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, sulamanın erken kapatılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarının karşılanmasını, su kaynakları yönetim planlarının gözden geçirilmesini, su depolama ve dağıtım altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını istedi.İspanya, AB Ortak Tarım Politikasından yardımı en yüksek düzeye çıkarmasını istediİspanya'daki kuraklık sorunu Katalonya dışında ülkenin diğer bölgelerini de olumsuz etkiliyor.Sol koalisyon hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) Ortak Tarım Politikası kapsamında "mümkün olan en yüksek düzeyde yardım yapılmasını" talep etti.Hükümet ayrıca, kuraklık sorunu ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden dolayı, mazot ve gübre yardımı yapılacağını duyurduğu çiftçilerden alınan vergilerin 1 milyar 807 milyon euro azaltılacağını açıkladı.
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ispanya, katalonya
ispanya, katalonya

İspanya'da kuraklık nedeniyle 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kalacak

00:49 26.04.2023 (güncellendi: 00:50 26.04.2023)
© İHA / SERCAN KURBAN-AW865555Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.
Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / SERCAN KURBAN-AW865555
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İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak.
İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıllık tarihinde ilk kez vana kısacak.
Katalonya'nın Lleida kenti yakınlarında bulunan Urgell Kanalları, çiftçileri bu yaz için ekin türlerini değiştirmeye zorlayan kuraklık sorunu nedeniyle sulamada kullanılmayacak.
Tarihinin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Bölgede kalan suyun nüfus, sanayi ve hayvanlar için kullanılacağını belirten yetkililer, yaklaşık 77 bin nüfusa içme suyu taşıdığından, belediyelere ikmal garantisi sağlayacak suyun her zaman kanallarda dolaşacağını ifade etti.
Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.
Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.
Urgell Kanalları Genel Direktörü Xavier Diaz, önümüzdeki haftalarda yağmur yağsa bile sulamaya geri dönülmesinin zor olduğunu, hazırlıkların gelecek yıla göre yapıldığını aktardı.
Diaz, bölgedeki başta elma ve armut olmak üzere meyve ağaçlarının garantili bir hasadı olmadığını, zamanında verilecek su ile sadece yaz sıcağında ağaçların hayatta kalmalarının sağlanacağını ifade etti.
Bölgedeki çiftçiler ise kuraklık sorunundan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, sulamanın erken kapatılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarının karşılanmasını, su kaynakları yönetim planlarının gözden geçirilmesini, su depolama ve dağıtım altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını istedi.

İspanya, AB Ortak Tarım Politikasından yardımı en yüksek düzeye çıkarmasını istedi

İspanya'daki kuraklık sorunu Katalonya dışında ülkenin diğer bölgelerini de olumsuz etkiliyor.
Sol koalisyon hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) Ortak Tarım Politikası kapsamında "mümkün olan en yüksek düzeyde yardım yapılmasını" talep etti.
Hükümet ayrıca, kuraklık sorunu ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden dolayı, mazot ve gübre yardımı yapılacağını duyurduğu çiftçilerden alınan vergilerin 1 milyar 807 milyon euro azaltılacağını açıkladı.
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