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İnce'den Altılı Masa'ya: Bu arkadaşların Türkiye'ye nasıl tuzak kuracaklarını birlikte yaşayacağız
İnce'den Altılı Masa'ya: Bu arkadaşların Türkiye'ye nasıl tuzak kuracaklarını birlikte yaşayacağız
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Altılı Masa ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın açıklamalarına işaret ederek... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T13:58+0300
2023-04-26T13:58+0300
politika
muharrem ince
altılı masa
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İnce, doğru ittifakın CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi arasında olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:Değerli vatandaşlarım, Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor sayılı günler kaldı. Ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor.Sayın Babacan, ‘tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini CHP'lilere ilettik’ diyor. ‘Bunu söyledik’ diyor. Daha önce de, Türklük tartışması açıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesini tartıştırıyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. Yani, ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demek,. aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor."Bu Türkiye'ye tuzaktır"Yani bunun Türkçe meali şudur; Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster oy verin CHP’ye, ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye bir tuzaktır. Bu milletimize nasıl bir kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz."Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır"Bu iş doğru değildir. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Bunun doğrusu CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki; Bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz. CHP listelerine yerleşen, garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların Türkiye’ye, milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız."
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muharrem ince, altılı masa
muharrem ince, altılı masa

İnce'den Altılı Masa'ya: Bu arkadaşların Türkiye'ye nasıl tuzak kuracaklarını birlikte yaşayacağız

13:58 26.04.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Altılı Masa ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın açıklamalarına işaret ederek, "Bu arkadaşların Türkiye’ye, milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız" dedi.
İnce, doğru ittifakın CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi arasında olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
Değerli vatandaşlarım, Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor sayılı günler kaldı. Ancak Altılı Masa'dan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor.

Sayın Babacan, ‘tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini CHP'lilere ilettik’ diyor. ‘Bunu söyledik’ diyor. Daha önce de, Türklük tartışması açıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesini tartıştırıyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. Yani, ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demek,. aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor.

"Bu Türkiye'ye tuzaktır"

Yani bunun Türkçe meali şudur; Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster oy verin CHP’ye, ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye bir tuzaktır. Bu milletimize nasıl bir kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz.

"Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır"

Bu iş doğru değildir. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır. Bunun doğrusu CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki; Bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz. CHP listelerine yerleşen, garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların Türkiye’ye, milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız."
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