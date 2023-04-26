https://sputniknews.com.tr/20230426/iletisim-baskanligi-cumhurbaskani-erdoganin-kalp-krizi-gecirdigi-yonundeki-iddialar-dogru-degildir-1070240239.html

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar doğru değildir

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:22+0300

2023-04-26T23:22+0300

2023-04-27T00:05+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptıçTwitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyiÖte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışının ardından trende gazetecilerin sorularını yanıtladı.Oktay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidirAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin başında olduğunu vurgulayarak, küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini söyledi.Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."

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