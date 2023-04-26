https://sputniknews.com.tr/20230426/iletisim-baskanligi-cumhurbaskani-erdoganin-kalp-krizi-gecirdigi-yonundeki-iddialar-dogru-degildir-1070240239.html
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar doğru değildir
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar doğru değildir
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:22+0300
2023-04-26T23:22+0300
2023-04-27T00:05+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptıçTwitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyiÖte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışının ardından trende gazetecilerin sorularını yanıtladı.Oktay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidirAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin başında olduğunu vurgulayarak, küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini söyledi.Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar doğru değildir
23:22 26.04.2023 (güncellendi: 00:05 27.04.2023) Abone ol
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise,"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptıç
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışının ardından trende gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oktay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin başında olduğunu vurgulayarak, küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini söyledi.
Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz.
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:
"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."