https://sputniknews.com.tr/20230426/icisleri-bakani-soylu-turkiye-ermenileri-patrigi-masalyani-ziyaret-etti-1070230525.html

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:55+0300

2023-04-26T19:55+0300

2023-04-26T19:58+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

ermeni

ak parti

sevan sıvacıoğlu

sahak maşalyan

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Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi'nde gerçekleşen ziyarette Soylu, Maşalyan'a, deprem bölgesine yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.Bakan Soylu, "Orada tüm Ermeni cemaatleriyle nasıl bir birliktelik içerisinde olduğumuz, hem yardım toplamada gösterdikleri üstün davranış hem sizlerin oraya gelerek yaraların sarılmasında bizatihi katkı sunmanız, bu milletin birlikteliğini nasıl ortaya koyabileceği konusundaki en önemli örnektir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Soylu, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her meselenizde sizinle birlikteyiz. Biz buradan bütün dünyaya bir numune göstermek zorundayız. İstanbul'un, Anadolu medeniyetinin, birlikte yaşamanın, aynı zamanda birlikte güçlü olmanın anlayışını hep birlikte göstermek zorundayız" diye konuştu.'Azınlık cemaatlerinin yaşamında önemli bir dönüm noktası oluştu'Patrik Maşalyan ise Bakan Soylu'nun geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladıktan sonra, deprem bölgesinde yaraların çabucak sarılması temennisinde bulundu.Maşalyan, "Sizlerin gayretleriyle, devletimizin şifa veren elleriyle umarız oradaki vatandaşlarımız bir an önce normal hayatlarına döner. Kolay olmayacak ama hepimiz tek bir ülkeyiz, tek bir yüreğiz. Hep beraber bunun da üstesinden geliriz. Tek bir ülke, tek bir millet olmanın özelliği bu" ifadelerini kullandı.Patrikhaneye desteklerinden dolayı Soylu'ya teşekkür eden Maşalyan, "Herhangi bir sorunumuz olduğunda biliyoruz ki bizi işiten kulaklar var, dertlerimize huzur getirecekler var. Biz şahsınızda devletimizin, hükümetimizin, AK Parti'nin gülümseyen ve olumlu yüzünü gördük. Bir şekilde 20 sene öncesinde azınlık cemaatlerinin yaşamında önemli bir dönüm noktası oluştu" şeklinde konuştu.'Biraz daha umutla bakıyoruz geleceğimize'Azınlık olmanın hiçbir ülkede kolay olmadığını vurgulayan Maşalyan, devletlerin yaklaşımıyla bu durumun olumluya çevrilebileceğini kaydetti.Maşalyan, 2008'de Vakıflar Yasası'nın değişmesiyle beraber Türkiye'deki azınlıkların bir milat yaşadıklarını belirterek, cemaati ve din adamları adına Soylu'ya, bu yasa değişikliğindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.Özellikle vakıf seçimleriyle ilgili bazı pürüzler yaşadıklarını anımsatan Maşalyan, "Biz aşamazdık onları kendi başımıza. Ama sizin girişimleriniz de olumlu oldu ve şimdi burada gördüğünüz bu vakıf yönetim kurulu başkanları seçildiler. Yeni bir nefes, yeni canlılık getirdiler cemaatimize. Biraz daha umutla bakıyoruz geleceğimize. Artık sorunlarımızı masaya yatırabilir ve onlara çözüm üretebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Sıvacıoğlu'nun adaylığı için teşekkürMaşalyan, cemaatlerinin mensubu Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nu seçilebilir bir mevkiden milletvekili adayı gösterdikleri için de AK Parti'ye teşekkürlerini iletti.Daha önce Patrikhaneye devlet adamlarının uğramadığını ancak 20 yıldır bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının ziyaret etmeye başladığını dile getiren Maşalyan, şunları kaydetti:

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süleyman soylu, ermeni, ak parti, sevan sıvacıoğlu, sahak maşalyan