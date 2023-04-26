https://sputniknews.com.tr/20230426/ibrahim-kalin-akkuyudaki-torenden-once--cumhurbaskanimiz-putin-ile-bir-telefon-gorusmesi-yapacak-1070204697.html
İbrahim Kalın: Akkuyu'daki törenden önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak
İbrahim Kalın: Akkuyu'daki törenden önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yapacaklarını... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T11:38+0300
2023-04-26T11:38+0300
2023-04-26T11:39+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_f8ba3a4eb77f50e08ee388badee7a29f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061278466_51:0:1176:844_1920x0_80_0_0_a777878a0e34c0d1791269024efe89d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
İbrahim Kalın: Akkuyu'daki törenden önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak
11:38 26.04.2023 (güncellendi: 11:39 26.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yapacaklarını belirterek, "Akkuyu'daki törenden önce sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" dedi.