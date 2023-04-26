İbrahim Kalın: Akkuyu'daki törenden önce Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü © AA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yapacaklarını belirterek, "Akkuyu'daki törenden önce sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" dedi.