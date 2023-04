https://sputniknews.com.tr/20230426/fuat-oktay-teror-baronlarindan-lgbtcilere-kadar-herkese-goz-kirpiyorlar-1070232417.html

Fuat Oktay: Terör baronlarından LGBT’cilere kadar herkese göz kırpıyorlar

Fuat Oktay: Terör baronlarından LGBT’cilere kadar herkese göz kırpıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T20:40+0300

2023-04-26T20:40+0300

2023-04-26T20:48+0300

2023 türkiye seçimleri

fuat oktay

ak parti

yozgat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070233090_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_068158424044bbf16dd9d3e1e185f5ae.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki gece-gündüz çalışır, yorulmak, uyku bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, şevk ile çalışır, sevda ile çalışır. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.Yozgat'a hızlı trenle geldiklerini hatırlatan Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hayırlı olmasını diledi.AK Parti iktidarında tüm Türkiye'yi olduğu gibi Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Fuat Oktay, şehre bugüne kadar yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti kazandırdıklarını söyledi.Şehir sınırlarındaki bölünmüş yol uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:'Ülkemizin tüm mücadelelerinde Yozgat'ın, Yozgatlının izini görmek mümkün'Alandakilere, "Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yedili masa da yedili maşa da yedi düvel de duysun. Yozgat, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz?" diye soran Oktay, "Evet" cevabı üzerine "Bozok Yaylasının yiğitlerine de bu yakışırdı" yanıtını verdi.Yozgat'ın tarihinde hiç işgal görmediğini, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği için her mücadelenin en önünde yer aldığını belirten Oktay, "Ülkemizin geçtiğimiz asırdaki Balkanlar'dan Kafkas'a, Çanakkale'den Yemen'e, Milli Mücadeleden Kore ve Kıbrıs savaşlarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm mücadelelerinde Yozgat'ın, Yozgatlının izini görmek mümkündür" dedi.Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı eşiğinde bir kez daha Yozgat'ın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Oktay, şöyle konuştu:Alandakilere, AK Parti iktidarında yapılan hizmet ve eserlerinin yer aldığı bir video izleten Oktay, "Bu hizmetlere Yozgat şahit. Peki Kılıçdaroğlu ve avanesi? Onların bunu anlaması mümkün değil, onların işi gücü inkar, inkar siyaseti. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hepsini saymaya, hepsini göstermeye kalksak saatlerce, günlerce bitmeyecek eser ve hizmetleri biz sadece 5 seçim dönemine sığdırdık. 80 yılda yapılamayanı 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, bu altyapının üzerinde asıl hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarmanın peşindeyiz" ifadesini kullandı.Türkiye'yi, siyasi, sosyal, askeri, diplomatik gücüyle dünyanın önde gelen devletlerinden biri yapmanın peşinde olduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti:'Kılıçdaroğlu ve yedili maşanın vadettiği ne biliyor musunuz? 3K, yani kaos, kriz ve kakofoni''Bakkala ekmek almaya göndermeyeceğiniz birine, ülkeyi emanet eder misiniz?'Milletin tüm fertlerine seslenmek istediğini belirten Oktay, şöyle devam etti:Muhalefetin ulaşımı, suyu, sütü bedava yapma vaadinde bulunduğunu ancak verilen sözlerin gerçekleştirilmediğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:'Halil İbrahim sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası'Yozgat'tan 14 Mayıs seçimlerinde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir destek beklediklerini söyleyen Oktay, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin gelirlerinden ayıracakları payla bir "aile ve gençlik bankası" kuracaklarını, bankanın kaynaklarıyla ev kadınlarına kendi gelirlerine kavuşmalarını sağlayacak emekliliklerine primlerinin üçte birini ödeyerek destek olacaklarını söyledi.Yine bu kaynakla eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her alanda gençlere maddi destek vereceklerini belirten Oktay, hiçbir hanenin gelirsiz kalmaması için her evden en az bir kişinin işe girmesini temin edeceklerini bildirdi.Yeni dönemde yapmayı hedefledikleri projelerin yer aldığı bir video izleten Fuat Oktay, alandakilere, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. İstikrar için, bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, 'Halil İbrahim sofrası' diyorlar ya o Halil İbrahim sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası, onlara bunu bırakmamak için hep birlikte yürümeye var mıyız? Cumhurbaşkanımıza 'Durmak yok yola devam' demeye var mıyız? 14 Mayıs'ta balkon konuşması yaptırmaya var mıyız? Güçlü bir Meclis desteğine devam mı?" diye seslendi. Aldığı "Evet" yanıtı üzerine Oktay, "Sağ olun var olun" dedi.Konuşmasının ardından Oktay, beraberindeki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çicek ve Yozgat Valisi Ziya Polat kurdele keserek tamamlanan hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

yozgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, ak parti, yozgat