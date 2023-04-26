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Fatih Altaylı: Ali Koç, Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor, acz itirafı değil midir?
Fatih Altaylı: Ali Koç, Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor, acz itirafı değil midir?
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkında dosya hazırlattığı iddialarıyla ilgili olarak "Ben... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:23+0300
2023-04-26T14:28+0300
spor
fatih altaylı
erden timur
ali koç
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Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayımlanan Spor Saati Programı'nda futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.Ali Koç'un Erden Timur hakkında bir dosya hazırlattığı haberleriyle ilgili konuşan Altaylı, "Erden Timur'a sportif olarak belli ki güç kolaylığı, transferler falan filan. Ben Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor abi bu ne demek ya? bu söylenecek laf mı? yani acz itirafı değil mi bu? Ben Erden Timur'dan daha iyi işleri yapacak bir yönetici adayım var işte bilmem kimle anlaştım falan dese en doğal hakkıdır. Ben Erden Timur'la ilgili ne yapacaksın abi bunun bir sonraki aşaması mesela valla Erden Timur'u vurduracağız. Niye o çünkü o olmazsa bu transferler olmazdı Erden Timur'u ortadan kaldırmak gerek suikast mi yapacaksın kardeşim? Böyle buraya kadar mı? Böyle bir kafa yapısı olur mu? Doğru mu bunlar sence?"Fatih Altaylı, "Yanlış odak yani sen takımına odaklan bunu daha önce de söyledim. Geçen sene de söyledim. Ne diyordum, ya sürekli hakemlere bulaşırsanız oyuncular der ki bizde kabahat yok biz iyiyiz hakemler kötü. Ya sen hakemi falan bırakacaksın, Erden Timur'u da bırakacaksın. Ne bilim yarın öbür gün Beşiktaş şahane transfer yaparsa onun sorumlusuyla mı veya onun Sportif A.Ş Başkanıyla mı uğraşacaksın? Beşiktaş önde olsaydı biz Çebi'nin dosyalarını araştırıyorum mu diyecektin? Şimdi bak bugün diyecekler ki VAR kayıtları açıklansın. Açıklanmaz ama de ki açıklandı ve bir şey çıkmadı VAR kayıtlarından böyle bir şey de çıkmadı ya da Lale Orta Fenerbahçe'yi korudu falan ama sonuçta skorlar değişmiyor. Sonra ne olacak tekrardan şey mi diyeceksin biz aslında 6 yıldıza sahibiz 1921'den önceki yıldızlarda sayılsın. Ne diyeceksin abi bundan sonra hep aynı yani taraftarı da bu kadar enayi yerine koymamak lazım yani tamam siyasette bunu yapan partiler var ama Fenerbahçe'nin taraftarı siyasi taraftarlardan biraz daha bilinçli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken mahkemelik oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili bir dosya hazırlattığı ortaya çıktı.İki kulüp sezon başında ilk olarak Joao Pedro'nun transfer görüşmelerinde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın talip olduğu futbolcu Fenerbahçe'nin oldu.Ali Koç, bir Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray ve Erden Timur'a "İyi para harcadınız ha!" şeklinde espri ile karışık gönderme yaptı.Hakem kararları, ezeli rakipleri kızdırdı. Erden Timur, "Ligi bitirtmeyiz" çıkışını yaptıktan sonra ortam iyice gerildi.Ali Koç'un canlı yayın daveti kabul görmedi. Erden Timur, yarışmayı saha içinde bırakacaklarını söyleyip "Bildiklerimizi sezon sonunda açıklayacağız" dedi. Fenerbahçe cephesi "Şimdi açıklayın" çıkışını yaptı.Çok sayıda yöneticinin katıldığı, Galatasaray'ı İkinci Başkan Metin Öztürk'ün temsil ettiği son Kulüpler Birliği toplantısında ise Ali Koç, ellerinde Erden Timur ile ilgili bir dosya olduğunu ve zamanı gelince açıklayacaklarını duyurdu. Ali Koç'a, Erden Timur hakkında Galatasaray camiasının içinden bilgi akışı olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında.Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında Nicolo Zaniolo için Fenerbahçe'nin yaptığı resmi teklifin detaylarını paylaştı. Fenerbahçe bunun üzerine Erden Timur ile ilgili yasal süreç başlattı.Bunun üzerine Erden Timur, Mauro Icardi ile ilgili Fenerbahçe'nin açıklamadığı bazı bilgi ve resmi rakamları, kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor.
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fatih altaylı, erden timur, ali koç
fatih altaylı, erden timur, ali koç

Fatih Altaylı: Ali Koç, Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor, acz itirafı değil midir?

14:23 26.04.2023 (güncellendi: 14:28 26.04.2023)
© SAMET YALÇIN-AW752619Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç,
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© SAMET YALÇIN-AW752619
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkında dosya hazırlattığı iddialarıyla ilgili olarak "Ben Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor abi bu ne demek ya? bu söylenecek laf mı? yani acz itirafı değil mi bu?" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayımlanan Spor Saati Programı'nda futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un Erden Timur hakkında bir dosya hazırlattığı haberleriyle ilgili konuşan Altaylı, "Erden Timur'a sportif olarak belli ki güç kolaylığı, transferler falan filan. Ben Erden Timur'la ilgili dosya hazırlatıyorum diyor abi bu ne demek ya? bu söylenecek laf mı? yani acz itirafı değil mi bu? Ben Erden Timur'dan daha iyi işleri yapacak bir yönetici adayım var işte bilmem kimle anlaştım falan dese en doğal hakkıdır. Ben Erden Timur'la ilgili ne yapacaksın abi bunun bir sonraki aşaması mesela valla Erden Timur'u vurduracağız. Niye o çünkü o olmazsa bu transferler olmazdı Erden Timur'u ortadan kaldırmak gerek suikast mi yapacaksın kardeşim? Böyle buraya kadar mı? Böyle bir kafa yapısı olur mu? Doğru mu bunlar sence?"
Fatih Altaylı, "Yanlış odak yani sen takımına odaklan bunu daha önce de söyledim. Geçen sene de söyledim. Ne diyordum, ya sürekli hakemlere bulaşırsanız oyuncular der ki bizde kabahat yok biz iyiyiz hakemler kötü. Ya sen hakemi falan bırakacaksın, Erden Timur'u da bırakacaksın. Ne bilim yarın öbür gün Beşiktaş şahane transfer yaparsa onun sorumlusuyla mı veya onun Sportif A.Ş Başkanıyla mı uğraşacaksın? Beşiktaş önde olsaydı biz Çebi'nin dosyalarını araştırıyorum mu diyecektin? Şimdi bak bugün diyecekler ki VAR kayıtları açıklansın. Açıklanmaz ama de ki açıklandı ve bir şey çıkmadı VAR kayıtlarından böyle bir şey de çıkmadı ya da Lale Orta Fenerbahçe'yi korudu falan ama sonuçta skorlar değişmiyor. Sonra ne olacak tekrardan şey mi diyeceksin biz aslında 6 yıldıza sahibiz 1921'den önceki yıldızlarda sayılsın. Ne diyeceksin abi bundan sonra hep aynı yani taraftarı da bu kadar enayi yerine koymamak lazım yani tamam siyasette bunu yapan partiler var ama Fenerbahçe'nin taraftarı siyasi taraftarlardan biraz daha bilinçli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken mahkemelik oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili bir dosya hazırlattığı ortaya çıktı.
İki kulüp sezon başında ilk olarak Joao Pedro'nun transfer görüşmelerinde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın talip olduğu futbolcu Fenerbahçe'nin oldu.
Ali Koç, bir Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray ve Erden Timur'a "İyi para harcadınız ha!" şeklinde espri ile karışık gönderme yaptı.
Hakem kararları, ezeli rakipleri kızdırdı. Erden Timur, "Ligi bitirtmeyiz" çıkışını yaptıktan sonra ortam iyice gerildi.
Ali Koç'un canlı yayın daveti kabul görmedi. Erden Timur, yarışmayı saha içinde bırakacaklarını söyleyip "Bildiklerimizi sezon sonunda açıklayacağız" dedi. Fenerbahçe cephesi "Şimdi açıklayın" çıkışını yaptı.
Çok sayıda yöneticinin katıldığı, Galatasaray'ı İkinci Başkan Metin Öztürk'ün temsil ettiği son Kulüpler Birliği toplantısında ise Ali Koç, ellerinde Erden Timur ile ilgili bir dosya olduğunu ve zamanı gelince açıklayacaklarını duyurdu. Ali Koç'a, Erden Timur hakkında Galatasaray camiasının içinden bilgi akışı olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında.
Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında Nicolo Zaniolo için Fenerbahçe'nin yaptığı resmi teklifin detaylarını paylaştı. Fenerbahçe bunun üzerine Erden Timur ile ilgili yasal süreç başlattı.
Bunun üzerine Erden Timur, Mauro Icardi ile ilgili Fenerbahçe'nin açıklamadığı bazı bilgi ve resmi rakamları, kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor.
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