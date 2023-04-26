https://sputniknews.com.tr/20230426/eski-ato-baskanvekili-aypekin-katil-zanlisi-tutuklandi-1070230250.html
Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı
Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı
Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:54+0300
2023-04-26T19:54+0300
2023-04-26T19:55+0300
türkiye
tutuklama
tutuklanma
ato
katil zanlısı
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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, 'imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu' iddia ettiği öğrenildi
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tutuklama, tutuklanma, ato, katil zanlısı
tutuklama, tutuklanma, ato, katil zanlısı
Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı
19:54 26.04.2023 (güncellendi: 19:55 26.04.2023) Abone ol
Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı Gani G. tutuklandı.
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, 'imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu' iddia ettiği öğrenildi