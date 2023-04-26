https://sputniknews.com.tr/20230426/eski-ato-baskanvekili-aypekin-katil-zanlisi-tutuklandi-1070230250.html

Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:54+0300

2023-04-26T19:54+0300

2023-04-26T19:55+0300

türkiye

tutuklama

tutuklanma

ato

katil zanlısı

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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, 'imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu' iddia ettiği öğrenildi

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tutuklama, tutuklanma, ato, katil zanlısı