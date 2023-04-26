https://sputniknews.com.tr/20230426/erdogan-esad-gorusmesi-yakinda-mi-1070217783.html

Erdoğan-Esad görüşmesi yakında mı?

Erdoğan-Esad görüşmesi yakında mı?

Rusya’da yapılan dörtlü zirvede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T15:34+0300

2023-04-26T15:34+0300

2023-04-26T15:34+0300

açik alan

mevlüt çavuşoğlu

hulusi akar

hakan fidan

recep tayyip erdoğan

beşar esad

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Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı? Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe, Açık Alan'da muhtemel bir Erdoğan - Esad görüşmesini, Diyarbakır merkezli gözaltıları ve AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın son açıklamalarını değerlendiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.Akar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın yüz yüze görüşebileceğini söyledi.Çavuşoğlu, "Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayısın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı, Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar” dedi.Türkiye-Suriye arasında 12 yıla yaklaşık süren ve iki ülkeye de büyük zarar veren husumet sona mı eriyor? Erdoğan-Esad görüşmesi ne kadar yakında? Türkiye’nin Suriye’yle barışmasının bölgede ne tür sonuçları olacak? Suriyeli mülteciler konusu çözülebilecek mi?Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu, bu sorulara ‘Açık Alan’da yanıt aradılar.Programda öne çıkan diğer önemli başlıklar:

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2023

Mahir Boztepe https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg

Mahir Boztepe https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg

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mevlüt çavuşoğlu, hulusi akar, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, beşar esad, аудио