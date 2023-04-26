https://sputniknews.com.tr/20230426/erdogan-esad-gorusmesi-yakinda-mi-1070217783.html
Erdoğan-Esad görüşmesi yakında mı?
Erdoğan-Esad görüşmesi yakında mı?
Rusya’da yapılan dörtlü zirvede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T15:34+0300
2023-04-26T15:34+0300
2023-04-26T15:34+0300
açik alan
mevlüt çavuşoğlu
hulusi akar
hakan fidan
recep tayyip erdoğan
beşar esad
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Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe, Açık Alan'da muhtemel bir Erdoğan - Esad görüşmesini, Diyarbakır merkezli gözaltıları ve AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın son açıklamalarını değerlendiriyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.Akar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın yüz yüze görüşebileceğini söyledi.Çavuşoğlu, "Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayısın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı, Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar” dedi.Türkiye-Suriye arasında 12 yıla yaklaşık süren ve iki ülkeye de büyük zarar veren husumet sona mı eriyor? Erdoğan-Esad görüşmesi ne kadar yakında? Türkiye’nin Suriye’yle barışmasının bölgede ne tür sonuçları olacak? Suriyeli mülteciler konusu çözülebilecek mi?Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu, bu sorulara ‘Açık Alan’da yanıt aradılar.Programda öne çıkan diğer önemli başlıklar:
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Mahir Boztepe
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
mevlüt çavuşoğlu, hulusi akar, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, beşar esad, аудио
mevlüt çavuşoğlu, hulusi akar, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, beşar esad, аудио
Erdoğan-Esad görüşmesi yakında mı?
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Rusya’da yapılan dörtlü zirvede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Esad’ın yakında yüzyüze görüşebileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Akar, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu toplantı ve görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Önemli katkılar sağlandı. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik.”
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın yüz yüze görüşebileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayısın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı, Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar” dedi.
Türkiye-Suriye arasında 12 yıla yaklaşık süren ve iki ülkeye de büyük zarar veren husumet sona mı eriyor? Erdoğan-Esad görüşmesi ne kadar yakında? Türkiye’nin Suriye’yle barışmasının bölgede ne tür sonuçları olacak? Suriyeli mülteciler konusu çözülebilecek mi?
Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu, bu sorulara ‘Açık Alan’da yanıt aradılar.
Programda öne çıkan diğer önemli başlıklar:
AYM Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında konuştu: Kararlara imza atanları hedef almanın hiçbir faydası yok Diyarbakır merkezli operasyonda 128 gözaltı; gazeteciler, avukatlar ve tiyatro oyuncuları…