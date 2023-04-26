https://sputniknews.com.tr/20230426/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-aciklama-yapiyor--1070238354.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde açıklama yapıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde açıklama yapıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden canlı bağlantıyla Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T22:37+0300
2023-04-26T22:37+0300
2023-04-26T22:37+0300
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
fatih dönmez
enerji
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Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), fatih dönmez, enerji
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), fatih dönmez, enerji
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde açıklama yapıyor
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Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden canlı bağlantıyla Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.
Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: