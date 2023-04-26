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https://sputniknews.com.tr/20230426/down-sendromlu-barbie-bebek-satisa-cikariliyor-1070210736.html
Down sendromlu Barbie bebek satışa çıkarılıyor
Down sendromlu Barbie bebek satışa çıkarılıyor
Mattel, ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Barbie bebeği piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün tanıtımında yer alan Down sendromlu İngiliz... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:13+0300
2023-04-26T14:19+0300
yaşam
barbie
oyuncak
down sendromu
üretim
mattel
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ABD'li oyuncak devi Mattel, daha önce geleneksel Barbie'nin gerçek kadınları temsil etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.Eleştirilerin ardından firma, son yıllarda işitme cihazı, protez uzuv ve tekerlekli sandalyeli bebekler üretti.Mattel, son olarak oyuncak bebeğin Down sendromlu bir kişiyi temsil etmesini sağlamak için ABD Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ile yakın çalışma yürüttüğünü duyurdu.Sarı ve mavi renkler yoğunluktaBebeğin daha uzun bir gövdesi bulunurken, yüzü daha yuvarlak. Daha küçük kulakları olan bebeğin düz bir burun köprüsü ve badem şeklindeki gözlerini dikkat çekiyor. Üzerindeki kabarık kollu elbise, Down sendromu farkındalığıyla ilişkilendirilen sarı ve mavi renkleri içeriyor.Bebeğin boynunda ayrıca, Down sendromuyla ilişkili özelliklere neden olan 21. kromozomun 3 kopyasını temsil eden yukarı doğru 3 şeritli pembe bir kolye yer alıyor.Down sendromlu bazı çocuklar ayaklarını bileklerini desteklemek için ortez kullandığından, bebekte de pembe renkli bir ayak ortezi bulunuyor.'Amaç, çocukların kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları'Şirket, amacının 'tüm çocukların Barbie'de kendilerini görmeleri' ve 'kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları' olduğunu açıkladı. 1959'da piyasaya sürülen orijinal Barbie bebek, uzun bacaklara, ince bir bele ve dalgalı sarı saçlara sahipti. Güney Avustralya Üniversitesi'nden akademisyenler, bir kadının Barbie'nin vücut şekline sahip olma olasılığının 100 binde bir olduğunu öne sürüyor.Bazı kampanyacılar, Barbie'nin daha gerçekçi bir vücut imajını temsil etmesi için çağrıda bulunurken, bazı engelli insanlar ise oyuncak bebeklerin kendilerini ilişkilendirebileceği bir şey olmadığını söylüyor.2016'da Mattel, kıvrımlı vücutlu Barbie, uzun Barbie ve minyon Barbie'nin yanı sıra, birçok farklı etnik kökeni yansıtan geniş bir cilt tonu yelpazesini piyasaya sürdü.Barbie &amp; Dolls Başkanı Lisa McKnight, yeni bebeğin 'duygusu oluşturarak kabul edici bir dünyaya yol açmasına' yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220519/kralice-elizabethin-barbie-bebegi-karaborsaya-dustu-yaklasik-15-bin-liraya-satiliyor-1056502668.html
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barbie, oyuncak, down sendromu, üretim, mattel
barbie, oyuncak, down sendromu, üretim, mattel

Down sendromlu Barbie bebek satışa çıkarılıyor

14:13 26.04.2023 (güncellendi: 14:19 26.04.2023)
© Fotoğraf : MattelMattel, ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Barbie bebeği piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün tanıtımında Down sendromlu İngiliz model Ellie Goldstein da katıldı.
Mattel, ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Barbie bebeği piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün tanıtımında Down sendromlu İngiliz model Ellie Goldstein da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Fotoğraf : Mattel
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Mattel, ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Barbie bebeği piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün tanıtımında yer alan Down sendromlu İngiliz model Ellie Goldstein objektiflere poz verdi.
ABD'li oyuncak devi Mattel, daha önce geleneksel Barbie'nin gerçek kadınları temsil etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.
Eleştirilerin ardından firma, son yıllarda işitme cihazı, protez uzuv ve tekerlekli sandalyeli bebekler üretti.
Mattel, son olarak oyuncak bebeğin Down sendromlu bir kişiyi temsil etmesini sağlamak için ABD Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ile yakın çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Sarı ve mavi renkler yoğunlukta

Bebeğin daha uzun bir gövdesi bulunurken, yüzü daha yuvarlak. Daha küçük kulakları olan bebeğin düz bir burun köprüsü ve badem şeklindeki gözlerini dikkat çekiyor. Üzerindeki kabarık kollu elbise, Down sendromu farkındalığıyla ilişkilendirilen sarı ve mavi renkleri içeriyor.
Bebeğin boynunda ayrıca, Down sendromuyla ilişkili özelliklere neden olan 21. kromozomun 3 kopyasını temsil eden yukarı doğru 3 şeritli pembe bir kolye yer alıyor.
Down sendromlu bazı çocuklar ayaklarını bileklerini desteklemek için ortez kullandığından, bebekte de pembe renkli bir ayak ortezi bulunuyor.

'Amaç, çocukların kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları'

Şirket, amacının 'tüm çocukların Barbie'de kendilerini görmeleri' ve 'kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları' olduğunu açıkladı.
1959'da piyasaya sürülen orijinal Barbie bebek, uzun bacaklara, ince bir bele ve dalgalı sarı saçlara sahipti. Güney Avustralya Üniversitesi'nden akademisyenler, bir kadının Barbie'nin vücut şekline sahip olma olasılığının 100 binde bir olduğunu öne sürüyor.
Bazı kampanyacılar, Barbie'nin daha gerçekçi bir vücut imajını temsil etmesi için çağrıda bulunurken, bazı engelli insanlar ise oyuncak bebeklerin kendilerini ilişkilendirebileceği bir şey olmadığını söylüyor.
2016'da Mattel, kıvrımlı vücutlu Barbie, uzun Barbie ve minyon Barbie'nin yanı sıra, birçok farklı etnik kökeni yansıtan geniş bir cilt tonu yelpazesini piyasaya sürdü.
Barbie & Dolls Başkanı Lisa McKnight, yeni bebeğin 'duygusu oluşturarak kabul edici bir dünyaya yol açmasına' yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi.
Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği karaborsaya düştü: Yaklaşık 15 bin liraya satılıyor
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