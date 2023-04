https://sputniknews.com.tr/20230426/down-sendromlu-barbie-bebek-satisa-cikariliyor-1070210736.html

Down sendromlu Barbie bebek satışa çıkarılıyor

Down sendromlu Barbie bebek satışa çıkarılıyor

Mattel, ürün yelpazesini çeşitlendirmek amacıyla Down sendromlu Barbie bebeği piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ürünün tanıtımında yer alan Down sendromlu İngiliz... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T14:13+0300

2023-04-26T14:13+0300

2023-04-26T14:19+0300

yaşam

barbie

oyuncak

down sendromu

üretim

mattel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070214554_0:0:977:549_1920x0_80_0_0_949283943b75bc236d5340447d1172db.png

ABD'li oyuncak devi Mattel, daha önce geleneksel Barbie'nin gerçek kadınları temsil etmediği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.Eleştirilerin ardından firma, son yıllarda işitme cihazı, protez uzuv ve tekerlekli sandalyeli bebekler üretti.Mattel, son olarak oyuncak bebeğin Down sendromlu bir kişiyi temsil etmesini sağlamak için ABD Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS) ile yakın çalışma yürüttüğünü duyurdu.Sarı ve mavi renkler yoğunluktaBebeğin daha uzun bir gövdesi bulunurken, yüzü daha yuvarlak. Daha küçük kulakları olan bebeğin düz bir burun köprüsü ve badem şeklindeki gözlerini dikkat çekiyor. Üzerindeki kabarık kollu elbise, Down sendromu farkındalığıyla ilişkilendirilen sarı ve mavi renkleri içeriyor.Bebeğin boynunda ayrıca, Down sendromuyla ilişkili özelliklere neden olan 21. kromozomun 3 kopyasını temsil eden yukarı doğru 3 şeritli pembe bir kolye yer alıyor.Down sendromlu bazı çocuklar ayaklarını bileklerini desteklemek için ortez kullandığından, bebekte de pembe renkli bir ayak ortezi bulunuyor.'Amaç, çocukların kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları'Şirket, amacının 'tüm çocukların Barbie'de kendilerini görmeleri' ve 'kendilerine benzeyen bebeklerle oynamaları' olduğunu açıkladı. 1959'da piyasaya sürülen orijinal Barbie bebek, uzun bacaklara, ince bir bele ve dalgalı sarı saçlara sahipti. Güney Avustralya Üniversitesi'nden akademisyenler, bir kadının Barbie'nin vücut şekline sahip olma olasılığının 100 binde bir olduğunu öne sürüyor.Bazı kampanyacılar, Barbie'nin daha gerçekçi bir vücut imajını temsil etmesi için çağrıda bulunurken, bazı engelli insanlar ise oyuncak bebeklerin kendilerini ilişkilendirebileceği bir şey olmadığını söylüyor.2016'da Mattel, kıvrımlı vücutlu Barbie, uzun Barbie ve minyon Barbie'nin yanı sıra, birçok farklı etnik kökeni yansıtan geniş bir cilt tonu yelpazesini piyasaya sürdü.Barbie & Dolls Başkanı Lisa McKnight, yeni bebeğin 'duygusu oluşturarak kabul edici bir dünyaya yol açmasına' yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220519/kralice-elizabethin-barbie-bebegi-karaborsaya-dustu-yaklasik-15-bin-liraya-satiliyor-1056502668.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barbie, oyuncak, down sendromu, üretim, mattel