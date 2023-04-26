https://sputniknews.com.tr/20230426/deprem-bolgesinde-kumelenen-hastaliklar-icin-salgin-incelemesi-1070195831.html
Deprem bölgesinde 'kümelenen hastalıklar' için salgın incelemesi
Deprem bölgesinde 'kümelenen hastalıklar' için salgın incelemesi
Sağlık Bakanlığı deprem bölgesindeki salgın risklerinin belirlenmesi ve sürecin kontrolüne ilişkin yöntemleri belirledi. 'Salgın Kararı Verme Rehberi' adlı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T07:29+0300
2023-04-26T07:29+0300
2023-04-26T07:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
sağlık bakanlığı
salgın hastalık
deprem
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Milliyet gazetesinden Hande Atılgan'ın haberine göre Bakanlık hekimleri, “Belli bir yer ve zaman diliminde, vaka sayısının beklenenden fazla olması veya beklenen sayıda olsa bile, benzer özellikte olay veya vakaların biriktiği ‘kümelenme’ bir salgın olabilir ve ‘her kümelenme’ salgın açısından araştırılmalı” diye uyardı. Buna göre, hekimlere afet bölgesiyle ilişkili vakalarda, 2017’den beri yürürlükte olan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi ve 5 kriter gözetilerek, salgın riskini ölçme talimatı verildi. Vakalarda incelenecek5 kriter ise şöyle sıralandı:
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türkiye, sağlık bakanlığı, salgın hastalık, deprem
türkiye, sağlık bakanlığı, salgın hastalık, deprem
Deprem bölgesinde 'kümelenen hastalıklar' için salgın incelemesi
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Sağlık Bakanlığı deprem bölgesindeki salgın risklerinin belirlenmesi ve sürecin kontrolüne ilişkin yöntemleri belirledi. 'Salgın Kararı Verme Rehberi' adlı kılavuzda, geniş bölgelerde meydana gelen ve kısa sürede çok sayıda insanı etkileyen salgınlara karşın, sınırlı bölgelerde ortaya çıkan 'hastalık kümelenmelerine' dikkat çekildi.
Milliyet gazetesinden Hande Atılgan'ın haberine göre Bakanlık hekimleri, “Belli bir yer ve zaman diliminde, vaka sayısının beklenenden fazla olması veya beklenen sayıda olsa bile, benzer özellikte olay veya vakaların biriktiği ‘kümelenme’ bir salgın olabilir ve ‘her kümelenme’ salgın açısından araştırılmalı” diye uyardı.
Buna göre, hekimlere afet bölgesiyle ilişkili vakalarda, 2017’den beri yürürlükte olan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi ve 5 kriter gözetilerek, salgın riskini ölçme talimatı verildi. Vakalarda incelenecek
5 kriter ise şöyle sıralandı:
1.
Bildirimi zorunlu hastalıklara ait kayıtlar,
2.
Olayın geçtiği yerdeki diğer veriler (taburcu kayıtları, hastalık istatistikleri, hastane otomasyon sistemi verileri, aile hekimliği kayıtları vb.),
3.
Olayın geçtiği yere ait eski veriler yoksa benzer bölgelerin ya da illerin verilerinin karşılaştırılması,
4.
Klinisyenlerin görüşleri,