https://sputniknews.com.tr/20230426/deprem-bolgesinde-kumelenen-hastaliklar-icin-salgin-incelemesi-1070195831.html

Deprem bölgesinde 'kümelenen hastalıklar' için salgın incelemesi

Deprem bölgesinde 'kümelenen hastalıklar' için salgın incelemesi

Sağlık Bakanlığı deprem bölgesindeki salgın risklerinin belirlenmesi ve sürecin kontrolüne ilişkin yöntemleri belirledi. 'Salgın Kararı Verme Rehberi' adlı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T07:29+0300

2023-04-26T07:29+0300

2023-04-26T07:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

sağlık bakanlığı

salgın hastalık

deprem

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Milliyet gazetesinden Hande Atılgan'ın haberine göre Bakanlık hekimleri, “Belli bir yer ve zaman diliminde, vaka sayısının beklenenden fazla olması veya beklenen sayıda olsa bile, benzer özellikte olay veya vakaların biriktiği ‘kümelenme’ bir salgın olabilir ve ‘her kümelenme’ salgın açısından araştırılmalı” diye uyardı. Buna göre, hekimlere afet bölgesiyle ilişkili vakalarda, 2017’den beri yürürlükte olan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi ve 5 kriter gözetilerek, salgın riskini ölçme talimatı verildi. Vakalarda incelenecek5 kriter ise şöyle sıralandı:

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türkiye, sağlık bakanlığı, salgın hastalık, deprem