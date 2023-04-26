https://sputniknews.com.tr/20230426/cumhurbaskani-erdogan-ankara-kirikkale-yozgat-sivas-hizli-tren-hatti-mayis-sonuna-kadar-ucretsiz-1070223717.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T17:40+0300

2023-04-26T17:40+0300

2023-04-26T18:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

yüksek hızlı tren (yht)

sivas

kırıkkale

ankara

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat, bugün hizmete açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." dedi.

türkiye

sivas

kırıkkale

ankara

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recep tayyip erdoğan, yüksek hızlı tren (yht), sivas, kırıkkale, ankara