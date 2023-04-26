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https://sputniknews.com.tr/20230426/cumhurbaskani-erdogan-ankara-kirikkale-yozgat-sivas-hizli-tren-hatti-mayis-sonuna-kadar-ucretsiz-1070223717.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs sonuna kadar ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs sonuna kadar ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
yüksek hızlı tren (yht)
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat, bugün hizmete açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." dedi.
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recep tayyip erdoğan, yüksek hızlı tren (yht), sivas, kırıkkale, ankara
recep tayyip erdoğan, yüksek hızlı tren (yht), sivas, kırıkkale, ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs sonuna kadar ücretsiz

17:40 26.04.2023 (güncellendi: 18:01 26.04.2023)
© AA Yüksek Hızlı Tren (YHT)
 Yüksek Hızlı Tren (YHT) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun.
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi. İki il arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat, bugün hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." dedi.
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