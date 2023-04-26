https://sputniknews.com.tr/20230426/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-secimi-kazanirsak-hep-beraber-cankayaya-yuruyecegiz-1070229426.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Seçimi kazanırsak hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Seçimi kazanırsak hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı bir köşkü vardır, Çankaya'dır. Seçimi kazanırsak hep... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:55+0300

2023-04-26T19:55+0300

2023-04-26T19:55+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Nevşehir Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen mitingde, gençlerin iktidar istediğini ve onların hakkı olduğunu söyledi.Bu ülkede hiçbir ayrım yapmadan genci, ihtiyarı, kadını, erkeği hep birlikte iktidar için mücadele edeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, ayrışmaya değil, tasada ve kıvançta beraber olmaya, beraber mücadele etmeye ve kardeşçe kucaklaşmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.Kucaklaşmayı getireceklerini, kavga etmeyeceklerini, beraber olacaklarını ve kucaklaşacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, bugün buğdayın, samanın, canlı hayvanın, etin, yulafın, mısırın, şekerin ve her şeyin dışarıdan alındığını ileri sürdü.'Arzumuz, zenginleşen ve sözü dinlenen bir Türkiye'Türkiye'nin topraklarının, suyunun, güneşinin ve çalışkan insanlarının olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, teknolojide ilerleyeceklerini, üniversitelerin bilgi üreteceğini belirerek, "Aksi halde boş bir sürü laf söyleyeceksin. Olmaz bunlar. Üreteceksiniz. Bakın sözüm söz, kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çalış, üret, kazan kardeşim. Milletin karnını doyur ama söz veriyorum, senin sosyal primini ben ödeyeceğim. Emekli olacaksın sen. Emeklilik hakkını kazanacaksın sen. Bunu yapmak zorundayız." diye konuştu:Türkiye'nin bereketli topraklarının olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Gençlere söz veren Kılıçdaroğlu, bu ülkede üreteceklerini, kazanacaklarını, bu ülkeyi büyüteceklerini ve zenginleştireceklerini dile getirdi.Kılıçdaroğlu, elektrik fiyatları çok yüksek diye çiftçilerin kendisine şikayette bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, milyonlarca dönüm kullanılmayan taşlık araziye güneş paneli kuracaklarını belirtti.Güneşten elektrik elde edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hükümetin petrol, doğal gaz ve kömür lobisine teslim olduğunu savundu.'Çankaya, milletin onuru ve gururudur'Vatandaş için çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dünyanın en güzel, renkli ve zengin ülkesi olduğunu ancak bunun kıymetinin bulunmadığını söyledi.Türkiye'nin zenginliğini birilerinin sömürdüğünü, yediğini ve birilerine hizmet edildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Kurban Bayramı'nda bankaya gideceksiniz, 15 bin liranızı çekeceksiniz'Kılıçdaroğlu, 2015'te Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere asgari ücret tutarında, birer maaş ikramiye verilmesini söylediğini belirterek, "O zaman bağırdılar. Vay efendim parayı nereden bulacaksın? Ben bulurum. Niye bulmayayım. Türkiye zengin bir ülke. Paranın nereye gideceğine siyasi otorite karar verir. Sen 5'li çeteye verirsin, ben vatandaşa veririm. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Önce itiraz ettiler, bir süre sonra verdiler. Düşük rakam tuttular. Geçenlerde söyledim, 'asgari ücret kadar vereceksiniz', vermediler. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse Çankaya'da olduğumuzda göreceksiniz, Kurban Bayramı'nda bankaya gideceksiniz, 15 bin liranızı çekeceksiniz ve torunlarınıza harçlık vereceksiniz." diye konuştu.

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kemal kılıçdaroğlu