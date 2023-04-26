Cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız
17:56 26.04.2023 (güncellendi: 17:58 26.04.2023)
© AAMuharrem İnce
© AA
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını, Meclis çoğunluğunu alacaklarını, hemen ardından yeniden inşa politikalarını uygulamaya başlayacaklarını' belirtti.
İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıldır iktidarda bulunanların, ülkenin hiçbir temel sorununu çözemediğini ve içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşinde olduğunu söyledi.
AK Parti'nin 21 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin, artık demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, özgürlüklerle ilgili karnesinin kırık notlarla dolu olduğunu, dünyanın itibarlı bir üyesi olmaktan uzak bir görüntü verdiğini kaydeden İnce, vatandaşların Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Kızılay gibi kurumlara güveninin düşük seviyelerde olduğunu savundu.
Yargının iktidara bağımlı olduğunu, ekonominin yönetilemez hale geldiğini, işsizlik ve yoksulluğun arttığını ifade eden İnce, yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucu Türkiye'nin kendini besleyemez duruma düşürüldüğünü iddia etti.
'Ne iktidara karşı olduğumuz için terörist ne de muhalefeti eleştirdiğimiz için bölücüyüz'
Eğitim, kültür, göç ve dış politikada yanlışlar yapıldığını savunan İnce, karanlık bir tablo, iç karartıcı bir ülke ve bunalmış bir millet bulunduğunu kaydetti.
İnce, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin hiçbir sorununa çare olamayan bu iktidarın gitmesi şarttır. Ancak bu gitsin de yerine ne gelirse gelsin mantığı doğru bir mantık değildir. İktidarın bunca eksiklik ve hataları karşısında umut olmayı başaramayan, ortaya koyduğu beceriksiz görüntü ile iktidara her defasında can suyu olan bu muhalefetin iktidarın bu kadar yanlış işlerine rağmen şimdiye kadar iktidarda kalmasını sağladığını görmezden gelemeyiz. Memleketimizin içinde bulunduğu bu karanlık tabloyu dağıtmak ve umudu yeniden yeşertmek üzere ülkemizin bu iktidardan da bu iktidara payanda olan bu muhalefetten de kurtulması gerektiği inancıyla üçüncü bir yol olarak her türlü zorluğu, meşakkati ve saldırıyı göze alarak karşınızdayız. Biz ne iktidara karşı olduğumuz için teröristiz ne de bu muhalefeti eleştirdiğimiz için bölücüyüz. Türkiye ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda değildir."
İktidardakilerin 21 yıldır iktidarda değilmişler gibi, muhalefettekilerin ise daha önce defalarca seçim kaybetmemişler gibi ortaya çıkmalarının milletin aklıyla alay etmek olduğunu ifade eden İnce, memleketin yaralarını sarmak ve milletin dertlerine derman olmak hedefiyle devletin tahrip edilen kurum ve kuralları onarmayı amaçlayan yeniden inşa politikalarının akıl, adalet ve ahlak olmak üzere üç sacayağına oturduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde izlenecek politikanın fayda-maliyet analizlerini yapacaklarını ve devletin kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.
Yargının hiçbir zaman bugünkü kadar vesayet altında olmadığını savunan İnce, mahkemelerin bağımsız ve özgür çalışacağı, hakimlerin üzerindeki baskıların kalktığı, yargının kendi içerisinde kontrol ve denge mekanizmalarının kurulacağı bir adalet sistemi için gerekli bütün hazırlık çalışmalarını yaptıklarını belirtti.
Bir şeyin akla ve yasalara uygun olmasının ahlaka uygun olmasını garantilemeyeceğini belirten İnce, atacakları her adımın ahlaka uygunluğunu da gözeteceklerini ifade etti.
'Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacak'
İnce, yeniden inşa politikaları çerçevesinde yapacaklarından bazılarını şöyle sıraladı:
"Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının, tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacak. Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı HSK'da yer almayacak. Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecek. Hak arama özgürlüğünü güvence altına alan düzenlemeler yapılacak. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı pekiştirilecek. Yerel yönetimler güçlendirilecek. Medya, siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacak. Demokrasimizi, milli bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden FETÖ, PKK, Hizbullah, DHKP-C, IŞİD ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecek. Kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacak."
Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyetin ana ilkeleri olacağını bildiren İnce, şöyle devam etti:
"Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecek. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek. Merkez Bankası, para politikasını bağımsız şekilde uygulayacak. Hedefimiz, Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesidir. Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır. Kaynaklar, israf ve talan ekonomisine değil, üretim ekonomisine yönlendirilecektir. Üretime dayalı ve küresel ölçekte rekabet edebilir ekonomik model sayesinde işsizlik oranı 5 yıl içinde yüzde 5'e düşürülecek."
Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamaların gözden geçirileceğini, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirileceğini, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verileceğini belirten İnce, demir yolu taşımacılığının modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirileceğini bildirdi.
Sığınmacıların en hızlı şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını kaydeden İnce, eğitimi akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı ve öğrenci odaklı olarak yapılandırılacağını ifade etti.
İnce, sağlık yatırımlarının yanı sıra kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmanın temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
'Deprem riski çok yüksek şehirlerimizden tersine göçü başlatacağız'
Şehirleşmede, imar planlamasında, doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunmasını önemseyeceklerini bildiren İnce, "Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bunun için deprem riski çok yüksek olan şehirlerimizden tersine göçü başlatacak politikaları acilen devreye alacağız." ifadesini kullandı.
İnce, bitkisel, hayvansal üretim ve gıda güvenliğinin siyaset üstü olduğuna işaret ederek devleti tarımsal üretimde planlayıcı, piyasa düzenleyici, üreticiyi ve tüketiciyi koruyucu konuma getireceklerini belirtti.
Tarım Kanunu'nun 21. maddesindeki tarım desteklerini iki katına yükselteceklerini kaydeden İnce, "Su Kanunu" çıkaracaklarını bildirdi.
İnce, çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engelleri kaldıracaklarını belirterek "Herkese iş ana hedefimizdir. Küresel rekabete uygun yeni istihdam alanları yaratmayı teşvik edeceğiz. Kayıt dışı çalışma engellenecektir." ifadelerini kullandı.
Asgari ücreti, asgari geçim standardına göre oluşturulacak bir sepetle belirleyeceklerine dikkati çeken İnce, enflasyon ortamında herhangi bir karar almaya bağlı olmaksızın satın alma gücü düştükçe asgari ücretin aylık olarak artırılacağını dile getirdi.
Turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymayı, yabancı turist sayısını 100 milyona, turizm gelirlerini 120 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren İnce, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız hemen ardından yeniden inşa politikalarımızı uygulamaya başlayacağız. Anayasal rejimi canlandıracağız, hukukun üstünlüğü ilkesini hakim kılacağız, ekonomiyi güçlendireceğiz, Cumhuriyetimizi çıkardıkları rotasına yeniden oturtacağız, halkın geleceğe olan güvenini yeniden ve güçlü biçimde tesis edeceğiz. Aydınlığa ve refaha doğru olan yolculuğumuzu yeniden ve büyük bir şevkle başlatacağız. 2023'te Cumhuriyetimizin hak ettiği yüzüncü yıl sevincini, bütün yurttaşlarımızla birlikte huzur ve barış içerisinde kutlayacağız. Memleketimiz üzerindeki kara bulutları dağıtacağız."