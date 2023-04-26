https://sputniknews.com.tr/20230426/cumhurbaskani-adayi-ince-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-meclis-cogunlugunu-alacagiz--1070224082.html

Cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız

Cumhurbaşkanı adayı İnce: Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını, Meclis çoğunluğunu alacaklarını, hemen... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T17:56+0300

2023-04-26T17:56+0300

2023-04-26T17:58+0300

muharrem ince

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanlığı

seçim

meclis

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İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıldır iktidarda bulunanların, ülkenin hiçbir temel sorununu çözemediğini ve içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşinde olduğunu söyledi.AK Parti'nin 21 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin, artık demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, özgürlüklerle ilgili karnesinin kırık notlarla dolu olduğunu, dünyanın itibarlı bir üyesi olmaktan uzak bir görüntü verdiğini kaydeden İnce, vatandaşların Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk Kızılay gibi kurumlara güveninin düşük seviyelerde olduğunu savundu.Yargının iktidara bağımlı olduğunu, ekonominin yönetilemez hale geldiğini, işsizlik ve yoksulluğun arttığını ifade eden İnce, yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucu Türkiye'nin kendini besleyemez duruma düşürüldüğünü iddia etti.'Ne iktidara karşı olduğumuz için terörist ne de muhalefeti eleştirdiğimiz için bölücüyüz'Eğitim, kültür, göç ve dış politikada yanlışlar yapıldığını savunan İnce, karanlık bir tablo, iç karartıcı bir ülke ve bunalmış bir millet bulunduğunu kaydetti.İnce, şöyle devam etti:İktidardakilerin 21 yıldır iktidarda değilmişler gibi, muhalefettekilerin ise daha önce defalarca seçim kaybetmemişler gibi ortaya çıkmalarının milletin aklıyla alay etmek olduğunu ifade eden İnce, memleketin yaralarını sarmak ve milletin dertlerine derman olmak hedefiyle devletin tahrip edilen kurum ve kuralları onarmayı amaçlayan yeniden inşa politikalarının akıl, adalet ve ahlak olmak üzere üç sacayağına oturduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde izlenecek politikanın fayda-maliyet analizlerini yapacaklarını ve devletin kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.Yargının hiçbir zaman bugünkü kadar vesayet altında olmadığını savunan İnce, mahkemelerin bağımsız ve özgür çalışacağı, hakimlerin üzerindeki baskıların kalktığı, yargının kendi içerisinde kontrol ve denge mekanizmalarının kurulacağı bir adalet sistemi için gerekli bütün hazırlık çalışmalarını yaptıklarını belirtti.Bir şeyin akla ve yasalara uygun olmasının ahlaka uygun olmasını garantilemeyeceğini belirten İnce, atacakları her adımın ahlaka uygunluğunu da gözeteceklerini ifade etti.'Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacak'İnce, yeniden inşa politikaları çerçevesinde yapacaklarından bazılarını şöyle sıraladı:Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyetin ana ilkeleri olacağını bildiren İnce, şöyle devam etti:Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamaların gözden geçirileceğini, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirileceğini, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verileceğini belirten İnce, demir yolu taşımacılığının modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirileceğini bildirdi.Sığınmacıların en hızlı şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını kaydeden İnce, eğitimi akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı ve öğrenci odaklı olarak yapılandırılacağını ifade etti.İnce, sağlık yatırımlarının yanı sıra kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmanın temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.'Deprem riski çok yüksek şehirlerimizden tersine göçü başlatacağız'Şehirleşmede, imar planlamasında, doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunmasını önemseyeceklerini bildiren İnce, "Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bunun için deprem riski çok yüksek olan şehirlerimizden tersine göçü başlatacak politikaları acilen devreye alacağız." ifadesini kullandı.İnce, bitkisel, hayvansal üretim ve gıda güvenliğinin siyaset üstü olduğuna işaret ederek devleti tarımsal üretimde planlayıcı, piyasa düzenleyici, üreticiyi ve tüketiciyi koruyucu konuma getireceklerini belirtti.Tarım Kanunu'nun 21. maddesindeki tarım desteklerini iki katına yükselteceklerini kaydeden İnce, "Su Kanunu" çıkaracaklarını bildirdi.İnce, çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engelleri kaldıracaklarını belirterek "Herkese iş ana hedefimizdir. Küresel rekabete uygun yeni istihdam alanları yaratmayı teşvik edeceğiz. Kayıt dışı çalışma engellenecektir." ifadelerini kullandı.Asgari ücreti, asgari geçim standardına göre oluşturulacak bir sepetle belirleyeceklerine dikkati çeken İnce, enflasyon ortamında herhangi bir karar almaya bağlı olmaksızın satın alma gücü düştükçe asgari ücretin aylık olarak artırılacağını dile getirdi.Turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymayı, yabancı turist sayısını 100 milyona, turizm gelirlerini 120 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren İnce, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230426/muharrem-ince-turkiye-kader-secimine-gidiyor-ancak-altili-masadan-garip-sesler-geliyor-1070222825.html

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muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, seçim, meclis