https://sputniknews.com.tr/20230426/cin-lideri-siyle-konusan-zelenskiy-baris-toprak-tavizleri-verilerek-saglanmayacak-1070236684.html

Çin lideri Şi'yle konuşan Zelenskiy: Barış, toprak tavizleri verilerek sağlanmayacak

Çin lideri Şi'yle konuşan Zelenskiy: Barış, toprak tavizleri verilerek sağlanmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bölgede barışın... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T21:51+0300

2023-04-26T21:51+0300

2023-04-26T21:51+0300

ukrayna krizi

çin

ukrayna

vladimir zelenskiy

şi cinping

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Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, bir saat süren görüşmeden özellikle adil ve sürdürülebilir barışın tesisini hedefleyen olası işbirliği yolları üzerinde durduklarını anlatarak "Toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamaz" dedi.Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.'İki ülkenin barış planları ortak zeminde buluştu'Zelenskiy-Şi görüşmesinin ardından bir diğer açıklama da, Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov'dan geldi.Şi'nin Çin'in barış planını bizzat takdim ettiğini, Zelenskiy'in de kendi barış formülünü anlattığını aktaran Nikiforov, "Bazı ortak paydaların bulunması memnuniyet verici. Bunlar, nükleer silah kullanılmaması ve resmi nükleer tesislerin rehin alınmaması. Bunlardan başlayarak diyalog geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html

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