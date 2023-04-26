https://sputniknews.com.tr/20230426/cin-lideri-siyle-konusan-zelenskiy-baris-toprak-tavizleri-verilerek-saglanmayacak-1070236684.html
Çin lideri Şi'yle konuşan Zelenskiy: Barış, toprak tavizleri verilerek sağlanmayacak
Çin lideri Şi'yle konuşan Zelenskiy: Barış, toprak tavizleri verilerek sağlanmayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bölgede barışın... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T21:51+0300
2023-04-26T21:51+0300
2023-04-26T21:51+0300
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Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, bir saat süren görüşmeden özellikle adil ve sürdürülebilir barışın tesisini hedefleyen olası işbirliği yolları üzerinde durduklarını anlatarak "Toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamaz" dedi.Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.'İki ülkenin barış planları ortak zeminde buluştu'Zelenskiy-Şi görüşmesinin ardından bir diğer açıklama da, Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov'dan geldi.Şi'nin Çin'in barış planını bizzat takdim ettiğini, Zelenskiy'in de kendi barış formülünü anlattığını aktaran Nikiforov, "Bazı ortak paydaların bulunması memnuniyet verici. Bunlar, nükleer silah kullanılmaması ve resmi nükleer tesislerin rehin alınmaması. Bunlardan başlayarak diyalog geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html
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çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, şi cinping
çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, şi cinping
Çin lideri Şi'yle konuşan Zelenskiy: Barış, toprak tavizleri verilerek sağlanmayacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bölgede barışın toprak tavizleri verilerek sağlanmayacağını ifade etti.
Telegram hesabından bir paylaşımda bulunan Zelenskiy, bir saat süren görüşmeden özellikle adil ve sürdürülebilir barışın tesisini hedefleyen olası işbirliği yolları üzerinde durduklarını anlatarak "Toprak tavizlerinin verildiği bir barış olamaz" dedi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün 1991 yılındaki sınırlar dahilinde yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.
'İki ülkenin barış planları ortak zeminde buluştu'
Zelenskiy-Şi görüşmesinin ardından bir diğer açıklama da, Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov'dan geldi.
Şi'nin Çin'in barış planını bizzat takdim ettiğini, Zelenskiy'in de kendi barış formülünü anlattığını aktaran Nikiforov, "Bazı ortak paydaların bulunması memnuniyet verici. Bunlar, nükleer silah kullanılmaması ve resmi nükleer tesislerin rehin alınmaması. Bunlardan başlayarak diyalog geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.