https://sputniknews.com.tr/20230426/cavusoglu-secimden-sonra-vize-konusunda-bazi-tedbirlerimiz-var-1070235354.html

Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize konusunda AB'nin keyfi ve siyasi uygulamaları olduğuna işaret ederek, "Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T21:23+0300

2023-04-26T21:23+0300

2023-04-26T21:24+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

ab

vize

seçim

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AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) meclis toplantısında, dünyada yeni bir sistemin kurulduğunu söyledi.Dünyada görüş mesafelerinin kısaldığını, sorunların giderek derinleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, istikrarsızlığın arttığını, iklim değişikliği gibi sorunların yanına enerji ve göç meselesi gibi krizlerin eklendiğini kaydetti.Sudan'da çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Oradan da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Kara yoluyla Etiyopya'ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havalimanı var ama büyük uçaklar inemiyor. Etiyopya Havayolları ile transfer edip Türk Hava Yolları ile ülkemize getiriyoruz. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımızı önce otobüsle götürüyoruz, ardından gemiyle Cidde'ye geçireceğiz. 40'a yakın ülkeden bize talep geldi, onların vatandaşlarını tahliye ediyoruz." diye konuştu.ABD ile Avrupa'nın yavaş yavaş merkezdeki gücünün azaldığını gördüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Batı merkezli dünyanın sonunun geldiğini söyleyenler var. Biz kimsenin ekonomisinin kötü olmasını istemeyiz. AB, enerji konusunda Rusya'ya bağımlıydı, şimdi farklı bölgelere bağımlı. Yıllardır yaptığımız stratejik hamleler sayesinde enerjide merkez haline geldik." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, arabuluculuk konusunda Türkiye'nin dünyada bir marka olduğuna değinerek, Filipinler'den Somali'ye kadar herkesin kendilerine güvendiğini vurguladı.'Antalya Diplomasi Forumu, Davos kadar bilinen bir forum haline geldi'Dünyadaki siyasetin sadece Davos'ta, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşulmaması için Antalya Diplomasi Forumu'nu başlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu, Davos kadar bilinen bir forum haline geldi. Şimdi bu forumun vakfını da kurduk. Herkes Antalya'ya gelecek, burada dünyayı konuşacak ve tüm dünyada Antalya'yı konuşmaya devam edecek." dedi.Dünyanın ekonomik sıkıntılar yaşadığını ancak Türkiye'nin ekonomisinin 20 yılda yüzde 6'ya yakın büyüdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Bu ivmeyi devam ettirmemiz lazım. Merkez Bankası'nın rezervleri 122 milyarın üzerinde. Kişi başına düşen gelirimiz 10 bin doların üzerine çıktı." diye konuştu.İhracatın 36 milyar dolarlardan 254 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:'Amacımız ülkemizin refahını arttırmak'Temsilcilik açtıkları ülkelerde iki, üç yıl içerisinde ihracatın yüzde 27 arttığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "Ekonomi diplomasisini devam ettirirken Afrika'nın uyanışını gördükten sonra 'Afrika açılımı' dedik. Ticaretimiz 4 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı. 'Latin Amerika' dedik, 800 bin dolardan şimdi 20 milyar dolar kapısına yaklaştık. İkisiyle de artacak. 'Yeniden Asya' dedik. 'Bütüncül bir yaklaşımla' dedik. Tam 1030 somut projeyle Afrika ülkeleriyle örgütlerle işbirliği yaptık. Yeniden Asya girişimimiz 4 sene önce başladı, ticaretimiz yüzde 40 arttı. Amacımız ülkemizin refahını arttırmak." değerlendirmesinde bulundu.Küresel sermayenin Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, güven arttıkça sermayenin geldiğini, 2003-2022 yıllarında Türkiye'ye 251,4 milyar dolar dışarıdan doğrudan yatırım geldiğini söyledi.Ticaretin önündeki engellerin serbest ticaret anlaşmalarıyla aşılabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini, tercihli ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi ve serbest ticaretin genişlemesi için müzakereler yaptıklarını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, yatırımcı ve ticaret yapan insanları garanti altına almak, turizm dahil teşvikleri devam ettirmek gerektiğini vurgulayarak, milli paralarla ticaret yapmanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.'Yeni 3 hat açtılar, artık burada bekleme olmayacak'İhracatçıların Bulgaristan sınırıyla ilgili şikayetlerini bildiklerine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Antalya'da ev kiralarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Polis, öğretmen arkadaşlarımız Alanya'ya, Antalya'ya gelmek istemiyor. Turizmciler artık üst düzey yönetici bulamıyor, ev bulması lazım. Bu 1934'te çıkan yabancıların mülk edinmesiyle ilgili yasayı biz belirli yıllarda düzenledik. Kısıtlamalar da getirdik. Bu her zaman düzenlenebilir. Bu talebinizi ilgili arkadaşlara ileteceğiz." ifadesini kullandı.'Bunlara boyun eğecek değiliz'Çavuşoğlu, vize konusunda AB'nin keyfi ve siyasi uygulamaları olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:Toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve ATSO Başkanı Ali Bahar da katıldı.

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mevlüt çavuşoğlu, ab, vize, seçim