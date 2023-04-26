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https://sputniknews.com.tr/20230426/binance-13-milyar-dolarlik-anlasmayi-iptal-etti-1070194448.html
Binance 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, Voyager Digital'in varlıkları için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti. Şirketten... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T04:03+0300
2023-04-26T04:03+0300
ekonomi
binance
abd
anlaşma
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Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.Binance.US, Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı, ABD'deki 'düşmanca ve belirsiz' düzenleyici ortamı gerekçe göstererek iptal etti.Açılan davada Voyager'in avukatları, şirketin Binance.US tarafından iyi niyet göstergesi olarak ödenen 10 milyon dolarlık depozito ve Binance.US'nin fesih ücretiyle ilgili tüm haklarını saklı tuttuğunu dile getirdi.Binance.US sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'deki 'düşmanca ve belirsiz' düzenleyici iklimin tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı getirdiğini savundu.ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, geçen yıl temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu.Voyager Digital, geçen yıl aralık ayında da müşterilerine ve diğer alacaklılarına mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiğini duyurmuştu.
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binance, abd, anlaşma
binance, abd, anlaşma

Binance 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

04:03 26.04.2023
© AFP 2023 / BEATA ZAWRZELBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / BEATA ZAWRZEL
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Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, Voyager Digital'in varlıkları için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti. Şirketten yapılan açıklamada, 'ABD'deki düşmanca ve belirsiz düzenleyici ortam' nedeniyle anlaşmanın iptal edildiği belirtildi.
Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.

Binance.US, Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1.3 milyar dolarlık anlaşmayı, ABD'deki 'düşmanca ve belirsiz' düzenleyici ortamı gerekçe göstererek iptal etti.

Açılan davada Voyager'in avukatları, şirketin Binance.US tarafından iyi niyet göstergesi olarak ödenen 10 milyon dolarlık depozito ve Binance.US'nin fesih ücretiyle ilgili tüm haklarını saklı tuttuğunu dile getirdi.

Binance.US sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'deki 'düşmanca ve belirsiz' düzenleyici iklimin tüm Amerikan iş dünyasını etkileyen öngörülemeyen bir çalışma ortamı getirdiğini savundu.

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, geçen yıl temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmuştu.

Voyager Digital, geçen yıl aralık ayında da müşterilerine ve diğer alacaklılarına mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarı iade edebilmek amacıyla stratejik seçenekleri değerlendirdikten sonra varlıkları için en yüksek teklifi veren Binance.US'i seçtiğini duyurmuştu.
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