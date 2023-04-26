https://sputniknews.com.tr/20230426/binali-yildirim-bu-secim-isgalcilere-karsi-istiklal-mucadelesi-secimidir-1070236371.html

Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir

Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir

Yozgat'ta açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T21:51+0300

2023-04-26T21:51+0300

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2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

seçim

mücadele

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında Ankara'dan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Yozgat'a, Yozgat'tan da Sivas'a. 2 saatte ver elini Sivas'tan Ankara'ya, bir saatte ver elini Yozgat'tan Ankara'ya, yarım saatte Kırıkkale'ye. Hızlı tren, Kırıkkale'yi de Sivas'ı da komşu kapısı yapıyor. Yozgat'ta sabah akşam saatlerinde trafikte bir uçtan bir uca gidinceye kadar Kırıkkale'ye ulaşıyorsunuz. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu, hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir” ifadelerini kullandı.'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'“20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük” diyen Yıldırım, “Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” şeklinde konuştu.Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

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binali yıldırım, seçim, mücadele