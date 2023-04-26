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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/binali-yildirim-bu-secim-isgalcilere-karsi-istiklal-mucadelesi-secimidir-1070236371.html
Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir
Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir
Yozgat'ta açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T21:51+0300
2023-04-26T21:51+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
seçim
mücadele
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında Ankara'dan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Yozgat'a, Yozgat'tan da Sivas'a. 2 saatte ver elini Sivas'tan Ankara'ya, bir saatte ver elini Yozgat'tan Ankara'ya, yarım saatte Kırıkkale'ye. Hızlı tren, Kırıkkale'yi de Sivas'ı da komşu kapısı yapıyor. Yozgat'ta sabah akşam saatlerinde trafikte bir uçtan bir uca gidinceye kadar Kırıkkale'ye ulaşıyorsunuz. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu, hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir” ifadelerini kullandı.'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'“20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük” diyen Yıldırım, “Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” şeklinde konuştu.Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:
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binali yıldırım, seçim, mücadele
binali yıldırım, seçim, mücadele

Binali Yıldırım: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir

21:51 26.04.2023
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Yozgat'ta açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı.
Yıldırım konuşmasında Ankara'dan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Yozgat'a, Yozgat'tan da Sivas'a. 2 saatte ver elini Sivas'tan Ankara'ya, bir saatte ver elini Yozgat'tan Ankara'ya, yarım saatte Kırıkkale'ye. Hızlı tren, Kırıkkale'yi de Sivas'ı da komşu kapısı yapıyor. Yozgat'ta sabah akşam saatlerinde trafikte bir uçtan bir uca gidinceye kadar Kırıkkale'ye ulaşıyorsunuz. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu, hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir” ifadelerini kullandı.

'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'

“20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük” diyen Yıldırım, “Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” şeklinde konuştu.
Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayı Milliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız?”

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