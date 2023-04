https://sputniknews.com.tr/20230426/bakan-ozer-bir-yil-icerisinde-6-bin-4-tane-anaokulu-yaptik-1070239218.html

Bakan Özer: Bir yıl içerisinde 6 bin 4 tane anaokulu yaptık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Biz dedik ki 3 bin anaokulu yapacağız bir yılda. Dediler ki 'mümkün değil', Allah'a şükürler olsun her 'mümkün değil' diyeni... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bakan Özer, Ünye ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Fevzi Çakmak Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi.Özer, buradaki konuşmasında, son 20 yılın her alanda devrimsel dönüşümün olduğu bir döneme tekabül ettiğini belirterek, "Muhtemelen buradaki gençlerin hepsi son 20 yıl içerisinde hayatlarını şekillendirdiler. Bakın bir ülkenin en değerli sermayesi, kıymetli gençler, beşeri sermayesi. Beşeri sermayesinin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim" diye konuştu.Özer, 2000'li yıllarda 5 yaşında Türkiye'deki okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda yapılan en önemli yatırımın eğitim yatırımı olduğunun altını çizen Özer, "Bir anda tüm Türkiye'de bakın burası çok kıymetli, bölge, il, ilçe ayrımı yapılmaksınız devasa eğitim seferberliği yapıldı. Yeni okullar, yeni derslikler..." ifadelerini kullandı.Bakan Özer, 2000'li yıllarda Türkiye'deki toplam derslik sayısının 300 bin, şu anda ise 857 bin olduğu bilgisini verdi.Başörtüsü yasaklarının, eğitimin demokratikleşmesi ve toplumsal taleplere duyarlı olması bağlamında tüm yasakların kaldırıldığını kaydeden Özer, şöyle devam etti:Özer, 1999 yılında katsayı uygulamasının uygulandığını anımsatarak, "Katsayı uygulaması neydi? Bunları hatırlamamız lazım, hafızamızı tekrarlamamız lazım, bugünlere öyle kolay gelinmedi, sürekli savrulmalar yaşandı, büyük maliyetler ödendi. Hani Tevfik Fikret'in bir sözü var 'zafer biraz da hasar ister.' Gerçekten darbeler alına alına bugünlere gelindi" şeklinde konuştu.Katsayı uygulamasıyla imam hatip lisesi ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime giderken alan dışı tercih yaptığı zaman ortaöğretim başarı puanında ciddi bir kesinti uygulandığını hatırlatan Özer, "12 yıl katsayı uygulaması bu ülkede uygulandı. İmam hatipleri felç ettiler, o bugün timsah gözyaşlarıyla iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremiyoruz diyenler meslek liselerini o gün mahvettiler. İşte imam hatip liseleriyle ilgili ve meslek liseleriyle ilgili katsayı uygulamasına Sayın Cumhurbaşkanımız son verdi" dedi.'Son 20 yılda 4 milyar kitap öğrencilere ücretsiz dağıtıldı'Özer, sadece bununla kalınmayıp toplumsal taleplere duyarlı bir eğitim sistemi inşa edildiğinin altını çizerek, şunları söyledi:Taşımalı eğitim ile erişim problemi olan gariban çocukları ücretsiz taşıdıklarını kaydeden Özer, "Sıcak yemeği ücretsiz verdik, bugün ücretsiz yemekle ilgili spekülasyon yapanların söyleyecekleri hiçbir söz yok. Bu ülkede 5 milyon yavrumuza, çocuğumuza her gün ücretsiz yemek verdik. Okul öncesindeki çocuklarımızın tamamına Türkiye'nin her noktasında ücretsiz yemek veriyoruz. Başka ne yapıldı? Gariban çocuklara burs verildi" açıklamasında bulundu.'Bugün itibarıyla bu sosyal politikaların ekonomik maliyeti 525 milyar liradır'Bakan Özer, pansiyonların, şartlı eğitim yardımlarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:Son bir yılda bunun yüzde 65 olduğunu anımsatan Özer, "Biz Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde okul öncesi seferberliği başlattık. Türkiye'de 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla, yani göreve geldiğim tarihte 2 bin 782 tane anaokulu vardı, biz dedik ki 3 bin anaokulu yapacağız bir yılda. Dediler ki 'mümkün değil', Allah'a şükürler olsun her 'mümkün değil' diyeni yanılttık, bir yıl içerisinde 3 bin değil, 6 bin 4 tane anaokulu yaptık" dedi.Mahmut Özer, lisedeki okullaşma oranlarına ilişkin bilgi vererek, "Yüzde 99,17'ye çıktı. Bakın son 20 yılda bir kere bütün olarak baktığınız zaman neyi görüyoruz? İnsan kaynağını yani gençlere, yavrularımıza, yani geleceğimize en fazla eğitim yatırımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda oldu. Bunu inkar edene bir şey demeyeceğim, hakikati örtüyor diyeceğim kibar bir şekilde" ifadelerini kullandı.'Şu anda Türkiye'de 57 bin 108 okulumuz var, 146 bin binamız var'Son 20 yılda devletin, hükümetin garibanların elinden tutarak kitabını, yemeğini ücretsiz verdiğini, okula taşıdığını, mümkünse de en yakın yere okul yaptığını vurgulayan Özer, "Şu anda Türkiye'de 57 bin 108 okulumuz var, 146 bin binamız var" dedi.Özer, ortaöğretimde kızların okullaşma oranının 2000'li yıllarda yüzde 39,2 olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Yükseköğretimde kadınların okullaşma oranının 2014 yılından itibaren erkeklerin okullaşma oranını geçtiğini aktaran Özer, "Bırakın geri kalmayı geçti. İşte kıymetli gençler son 20 yılın eğitim hikayesi budur" şeklinde konuştu.- "Bu ülkede 74 üniversite vardı şu anda 209 yükseköğretim kurumu var"Bakan Özer, üniversite harçlarını anımsatarak, "Her dönem ücret yatırılırdı, o ücretler kaldırıldı. Bu ülkede 74 üniversite vardı şu anda 209 yükseköğretim kurumu var. Bu ne için yapıldı? Bu ülkenin evlatları yükseköğretime kolay erişebilsin diye. Burslar, her türlü imkanlar yurtlar" dedi.Yurtlarla ilgili sürekli spekülasyonlar yapıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:Bakan Özer, buradaki programının ardından Ünye Belediyesi'ni ziyaret etti.

