Bakan Nebati'den çiftçilere müjde: Su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim

"Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesi ilişkin CBK Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık %80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak %50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."