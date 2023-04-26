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https://sputniknews.com.tr/20230426/bakan-nebatiden-ciftcilere-mujde-su-kullanim-hizmet-bedelinde-yuzde-50-indirim-1070197834.html
Bakan Nebati'den çiftçilere müjde: Su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim
Bakan Nebati'den çiftçilere müjde: Su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
çiftçi
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tarım ve orman bakanlığı
su
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Çiftçilerin girdi maliyetlerinde düşüş yaratacak yeni adımı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, çiftçi, tarım, tarım ve orman bakanlığı, su, fatura
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, çiftçi, tarım, tarım ve orman bakanlığı, su, fatura

Bakan Nebati'den çiftçilere müjde: Su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim

09:34 26.04.2023
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.
Çiftçilerin girdi maliyetlerinde düşüş yaratacak yeni adımı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.
Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesi ilişkin CBK Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık %80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak %50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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