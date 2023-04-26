https://sputniknews.com.tr/20230426/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyasina-bu-saate-kadar-yapilan-toplam-basvuru-sayisi-10-bin-165-1070231168.html

Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyasına bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165

Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyasına bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların başladığını belirterek, "Bugün, 26 Nisan itibarıyla bu... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:59+0300

2023-04-26T19:59+0300

2023-04-26T20:00+0300

2023 türkiye seçimleri

yarısı bizden

toki

murat kurum

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AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Sancaktepe'de 5 bininci arsanın tapu teslim töreninde yaptığı açıklamada, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın başlattığı köprülü kavşak projesinin bakanlık olarak temelini attıklarını söyledi.Kurum, Sancaktepe Belediyesinin yanındaki otoparkın rahmetli Topbaş döneminde başlatıldığını dile getirerek, "Hani kimseyi ayrıştırmıyoruz diyorlar ya, bundan daha büyük bir ayrıştırma olur mu? Sen daha başladığın işi tamamlamıyorsun" diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısını 85 milyon birlikte yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, depremin ardından geçen 2,5 ayda 120 bin konut sayısına ulaştıklarını ve inşasını başlattıklarını kaydetti.Bakan Kurum, köy konutlarının anahtarlarını teslim ettiklerine dikkati çekerek, "Milletin derdiyle dertlenirsen bu işleri yaparsın. Ama senin derdin olmazsa, milletin zor gününde yanında olmazsan, tatile gidersen, bu millete hizmet götüremezsin. Bu millet de sana sandıkta gereken cevabı 14 seçimdir verdiği gibi 14 Mayıs'ta da verecek" ifadelerini kullandı.Diğer afet bölgelerinde olduğu gibi zor zamanında vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Kurum, başlatılan 319 bin konutu 1 yılda teslim edeceklerini, toplamda 650 bin yeni konut yapacaklarını anlattı.Kentsel dönüşüm için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına de değinen Kurum, şunları söyledi:Tamamı 250 bin metrekare olan Aydos Millet Bahçesi'nde daha önce ilk fidanları diktiklerini hatırlatan Kurum, bugün Aydos Millet Bahçesi'nin ilk etabını açacaklarını, ilçedeki yeşil alan miktarını artıracaklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinden söz eden Kurum, Sancaktepe'de kurulan Atık Getirme Merkezi ve Atölyesi ile pek çok ürünün geri dönüşümünün sağlanacağı bildirdi.Bakan Kurum, "Bir tarafa bakıyorsunuz milleti için yollar, köprüler, hastaneler, trenler, şehir hastaneleri, millet bahçeleri, sosyal konut yapanlar var. Diğer tarafta da akşamleyin telefonun karşısına geçip millete boş vaatlerle gönlüne girmeye çalışanlar var. Telefonu alıyor, 'Onu yapacağım, bedava ev, araba vereceğim, Togg fabrikası yerli değil, İHA fabrikasını gözden geçireceğiz, kapatacağız, ne gerek var bunlara' diyenler var" değerlendirmesini yaptı.Milleti ayırt etmeksizin hizmet edip çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya ile bazı vatandaşlar katıldı.Bakan Kurum, daha sonra Samandıra Meydanı'nda vatandaşlar çay içip sohbet etti.Burada vatandaşların sorularını cevaplayan Kurum, İstanbul'un güçlü hale gelmesi için vatandaşın ne ihtiyacı varsa onları giderecek anlayışla 21 yıldır çalıştıklarını söyledi.Yeşil alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Kurum, bir taraftan da vatandaşların mülkiyet problemlerini çözdüklerini bildirdi.Bakan Kurum, daha sonra meydandaki çocuklara oyuncak dağıttı.

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yarısı bizden, toki, murat kurum