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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/bakan-akar-kandil-talimat-veriyor-hdp-buna-evet-diyor-millet-ittifakina-yonlendirme-yapiyor-1070229238.html
Bakan Akar: Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor
Bakan Akar: Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T19:32+0300
2023-04-26T19:32+0300
2023 türkiye seçimleri
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
seçim
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Halkın yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Akar, buralardaki konuşmalarında, 'Mehmetçiğin bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' belirtti.'Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin devam ettiğini' vurgulayan Akar, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor" diye konuştu.'Mehmetçiğin vatan, millet, bayrak için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' aktaran Akar, "Mehmetçik son bir hafta içinde Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek" dedi.85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini hatırlattı.Arkalarında kim olursa olsun terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Akar, dün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Büyük ve güçlü Türkiye ile milletin bekası ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki 'Terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız" ifadelerini kullandı.'Millet İttifakı'nın içinde daha düne kadar bizimle beraber yürüyenler var'Alandakilere "Buna müsaade edecek miyiz?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Akar, şunları söyledi:
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, seçim, kandil, ak parti
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, seçim, kandil, ak parti

Bakan Akar: Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor

19:32 26.04.2023
© İHA / İHA-AW878522Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / İHA-AW878522
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki 'Terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız" dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkın yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Akar, buralardaki konuşmalarında, 'Mehmetçiğin bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' belirtti.
'Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin devam ettiğini' vurgulayan Akar, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor" diye konuştu.
'Mehmetçiğin vatan, millet, bayrak için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' aktaran Akar, "Mehmetçik son bir hafta içinde Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek" dedi.
85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini hatırlattı.
Arkalarında kim olursa olsun terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Akar, dün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizin hak ve menfaatleri ne ise bu çerçevede görüştük, konuştuk. Özellikle Suriye'de terörün bitmesi, teröristlerin oradan çıkması için yapılması gereken ne varsa bu konularla ilgili karşılıklı görüş, bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yapmamız gerekenleri muhataplarımıza ifade ettik. İnşallah orada da önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İster sahada ister masada halkımızın, milletimizin hak ve menfaati için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Allah’ın izni, sizlerin desteği ile sonuna kadar bunu götürecek, ülkemizin hak ve menfaatlerini karada, denizde, havada savunmaya devam edeceğiz."
Büyük ve güçlü Türkiye ile milletin bekası ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki 'Terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız" ifadelerini kullandı.

'Millet İttifakı'nın içinde daha düne kadar bizimle beraber yürüyenler var'

Alandakilere "Buna müsaade edecek miyiz?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Akar, şunları söyledi:
"Millet İttifakı'nın içinde daha düne kadar bizimle beraber yürüyenler var. Bunlar orada ne arıyor? Bir koltuk için değer mi? Bir koltuk uğruna insan geçmişini satar mı? Yazıklar olsun. Bu kadar şehit vermek pahasına geldiğimiz bu noktadan geri dönmemize bu millet asla müsaade etmez, buna inanıyoruz. Bunları milletimiz kabul etmez."
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