https://sputniknews.com.tr/20230426/bakan-akar-kandil-talimat-veriyor-hdp-buna-evet-diyor-millet-ittifakina-yonlendirme-yapiyor-1070229238.html

Bakan Akar: Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor

Bakan Akar: Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T19:32+0300

2023-04-26T19:32+0300

2023-04-26T19:32+0300

2023 türkiye seçimleri

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

seçim

kandil

ak parti

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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Halkın yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Akar, buralardaki konuşmalarında, 'Mehmetçiğin bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' belirtti.'Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin devam ettiğini' vurgulayan Akar, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor" diye konuştu.'Mehmetçiğin vatan, millet, bayrak için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' aktaran Akar, "Mehmetçik son bir hafta içinde Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek" dedi.85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini hatırlattı.Arkalarında kim olursa olsun terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Akar, dün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Büyük ve güçlü Türkiye ile milletin bekası ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil’den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna 'evet' diyor, Millet İttifakı'na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki 'Terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız" ifadelerini kullandı.'Millet İttifakı'nın içinde daha düne kadar bizimle beraber yürüyenler var'Alandakilere "Buna müsaade edecek miyiz?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Akar, şunları söyledi:

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, seçim, kandil, ak parti