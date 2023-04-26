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https://sputniknews.com.tr/20230426/aya-giden-ilk-ticari-uzay-araciyla-iletisim-koptu-1070199963.html
Ay'a giden ilk ticari uzay aracıyla iletişim koptu
Ay'a giden ilk ticari uzay aracıyla iletişim koptu
Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek Ay'a gönderilen uzay aracının, Ay yüzeyine inerken düşmüş olabileceği açıklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T10:04+0300
2023-04-26T10:22+0300
dünya
japonya
uzay aracı
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Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, 'Hakuto-R' keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini aktardı. Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, 'irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi' ifadesi kullanıldı.İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı açıklandı.Açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2.3 metre yüksekliğinde ve 2.6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı duyurulmuştu.Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.
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japonya, uzay aracı
japonya, uzay aracı

Ay'a giden ilk ticari uzay aracıyla iletişim koptu

10:04 26.04.2023 (güncellendi: 10:22 26.04.2023)
© İHA / FRANCK ROBICHONJaponya- ispace
Japonya- ispace - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / FRANCK ROBICHON
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Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek Ay'a gönderilen uzay aracının, Ay yüzeyine inerken düşmüş olabileceği açıklandı.
Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, 'Hakuto-R' keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.
Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini aktardı.
Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, 'irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi' ifadesi kullanıldı.
İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı açıklandı.
Açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.
Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2.3 metre yüksekliğinde ve 2.6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı duyurulmuştu.
Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.
Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.
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