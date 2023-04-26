Araştırmacı Kuran: Zengin gençler kendilerini kafesteki kuşa, yoksullar kanadı kırık kuşa benzetiyor

"Aynı kentin farklı mahallelerinde hatta aynı ilçenin farklı mahallerinde bile vatandaşların bambaşka hayatlar yaşadıklarını biliyoruz. İstanbul 2’nci bölge olarak baktığımızda Etiler, Ulus veya Beşiktaş’taki gençlerin motifleriyle biraz daha arka mahallelerdeki gençlerle motifleri farklı. Araştırmacı olarak benim canımı çok acıtan bir konu var. Bir süre önce çok yoksul ve çok yüksek gruplu mahalleleri karşılaştırarak yaptığımız bir araştırmada, ‘Türkiye’de yaşamayı tarifler misiniz?’ diye sorduk. Hem yoksul hem de yüksek gruplu gençler kendilerini 'kuşa' benzettiler. Yoksul olanlar kendilerini kanadı kırık kuşa, varsıl olanlar da kafesteki kuşa benzetti. Demek ki ortak noktaları ümitsizlik çünkü uçmak istiyorlar. Bulundukları mahalleden ya da kentten çıkmak ve yükselmek istiyorlar ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kuşak, annesinden ve babasından daha iyi bir yaşam yaşamayacağından emin. 90’lı yıllarda gençliğini yaşamış biri olarak kendimi şanslı hissediyorum. Annemin ya da babamın aldığı eğitimden daha ileri bir seviyeye bu ülke beni taşıyabildi ama şu anda bu kuşak pek de umutlu değil. Babası zengin olsa da olmasa da umutlu değil. Liderlerin, sivil toplumun, iş dünyasının ‘birlikte yapabiliriz’ umudunu vermesi çok önemli ama o da TikTok videoları çekerek olacak bir iş değil."