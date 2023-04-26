https://sputniknews.com.tr/20230426/antalyasporlu-futbolcuya-bicakli-saldiri-1070222399.html

Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı

Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı

Antalyaspor’un genç futbolcusu Mustafa Erdilman, Ramazan Bayramı öncesinde yanında Antalyaspor’un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç’ın da bulunduğu sırada... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T17:17+0300

2023-04-26T17:17+0300

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yaşam

antalyaspor

bıçaklı saldırı

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Antalyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Erdilman bayram öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, saldırıyı hafif yaralı atlatan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Erdilman, cuma günü antrenmanlara başlayacak.

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Sputnik Türkiye

antalyaspor, bıçaklı saldırı