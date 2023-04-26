https://sputniknews.com.tr/20230426/antalyasporlu-futbolcuya-bicakli-saldiri-1070222399.html
Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı
Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı
Antalyaspor’un genç futbolcusu Mustafa Erdilman, Ramazan Bayramı öncesinde yanında Antalyaspor’un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç’ın da bulunduğu sırada... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T17:17+0300
2023-04-26T17:17+0300
2023-04-26T17:17+0300
yaşam
antalyaspor
bıçaklı saldırı
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Antalyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Erdilman bayram öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, saldırıyı hafif yaralı atlatan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Erdilman, cuma günü antrenmanlara başlayacak.
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antalyaspor, bıçaklı saldırı
antalyaspor, bıçaklı saldırı
Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı
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Antalyaspor’un genç futbolcusu Mustafa Erdilman, Ramazan Bayramı öncesinde yanında Antalyaspor’un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç’ın da bulunduğu sırada bir kişiyle tartışmaya girdi, sonrasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Antalyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Erdilman bayram öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, saldırıyı hafif yaralı atlatan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Erdilman, cuma günü antrenmanlara başlayacak.