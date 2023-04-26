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Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferini bugün gerçekleştiriyor. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi gerçekleşiyor. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.
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ankara, yht, yüksek hızlı tren (yht), sivas, hızlı tren
ankara, yht, yüksek hızlı tren (yht), sivas, hızlı tren

Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti

12:58 26.04.2023 (güncellendi: 13:01 26.04.2023)
© AAAnkara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferini bugün gerçekleştiriyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi gerçekleşiyor.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor
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