https://sputniknews.com.tr/20230426/ankara-sivas-hizli-treni-ilk-seferi-icin-hareket-etti-1070209186.html
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferini bugün gerçekleştiriyor. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T12:58+0300
2023-04-26T12:58+0300
2023-04-26T13:01+0300
türkiye
ankara
yht
yüksek hızlı tren (yht)
sivas
hızlı tren
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi gerçekleşiyor. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-karaismailoglu-ankara-sivas-hizli-tren-hatti-yarin-aciliyor-1070178145.html
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ankara, yht, yüksek hızlı tren (yht), sivas, hızlı tren
ankara, yht, yüksek hızlı tren (yht), sivas, hızlı tren
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti
12:58 26.04.2023 (güncellendi: 13:01 26.04.2023) Abone ol
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferini bugün gerçekleştiriyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi gerçekleşiyor.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.