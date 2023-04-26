https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-aydemir-turk-varligi-turk-dunyasina-bir-isiktir-1070193085.html
AK Partili Aydemir: Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır
AK Partili Aydemir: Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır." dedi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T01:33+0300
2023-04-26T01:33+0300
2023-04-26T01:36+0300
2023 türkiye seçimleri
ibrahim aydemir
ak parti
tbmm
joe biden
meral akşener
ermenistan
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 12. toplantısının önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.Dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceği toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs meclis başkanları ile Macaristan Meclis Başkan Vekilinin katılacağını belirten Aydemir, "Bu toplantıdan inşallah özel sonuçlar doğacak. Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır. Bu ışığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaktı, Türk devletleri de bu işe katkı sundular. Türk devletleri ile ilişkilerimiz öyle bir noktaya geldi ki neredeyse aynı devlet pozisyonu almış vaziyetteyiz. 200 yılda alınamayacak mesafeleri 21 yılda aldık" diye konuştu.Aydemir, Ermenistan'ın "sözde soykırım" yalanına ABD Başkanı Joe Biden'ın da iştirak ettiğini ifade ederek, "Kendi tarihlerine bakmıyorlar; soykırımı, insan düşmanlığını, tabiat düşmanlığını başkalarına izafe ediyorlar" dedi.Seçim sürecinde ortaya atılan yalan ve iftiraları milletin gördüğünü söyleyen Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis'teki son grup toplantısında ortalığa mermi saçtığını, gelen tepkiler üzerine ise "Türk mitolojisinde mermi kovanlarını toprağa attığınızda kötülük yok oluyor" şeklinde bir açıklama yaptığını anımsattı.Türk mitolojisinde, Türk destanlarında edep, haya, doğruluk olduğunu; iftira, yalan olmadığını dile getiren Aydemir, "Yalan söyleyenin dilinden yılan çıkar, diye Türk mitolojisinde bir aforizma vardır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sahada sıfıra indiğinizi gördünüz. Yaptığınız hatalardan dolayı İYİ Parti diye bir şey kalmadı. Toparlamak için yeni iftiralar atmaya başladı. Sayın Akşener, özür dilemek erdemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemelisiniz." diye konuştu.
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ibrahim aydemir, ak parti, tbmm, joe biden, meral akşener, ermenistan
ibrahim aydemir, ak parti, tbmm, joe biden, meral akşener, ermenistan
AK Partili Aydemir: Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır
01:33 26.04.2023 (güncellendi: 01:36 26.04.2023) Abone ol
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır." dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 12. toplantısının önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.
Dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceği toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs meclis başkanları ile Macaristan Meclis Başkan Vekilinin katılacağını belirten Aydemir, "Bu toplantıdan inşallah özel sonuçlar doğacak. Türk varlığı, Türk dünyasına bir ışıktır. Bu ışığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaktı, Türk devletleri de bu işe katkı sundular. Türk devletleri ile ilişkilerimiz öyle bir noktaya geldi ki neredeyse aynı devlet pozisyonu almış vaziyetteyiz. 200 yılda alınamayacak mesafeleri 21 yılda aldık" diye konuştu.
Aydemir, Ermenistan'ın "sözde soykırım" yalanına ABD Başkanı Joe Biden'ın da iştirak ettiğini ifade ederek, "Kendi tarihlerine bakmıyorlar; soykırımı, insan düşmanlığını, tabiat düşmanlığını başkalarına izafe ediyorlar" dedi.
Seçim sürecinde ortaya atılan yalan ve iftiraları milletin gördüğünü söyleyen Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis'teki son grup toplantısında ortalığa mermi saçtığını, gelen tepkiler üzerine ise "Türk mitolojisinde mermi kovanlarını toprağa attığınızda kötülük yok oluyor" şeklinde bir açıklama yaptığını anımsattı.
Türk mitolojisinde, Türk destanlarında edep, haya, doğruluk olduğunu; iftira, yalan olmadığını dile getiren Aydemir, "Yalan söyleyenin dilinden yılan çıkar, diye Türk mitolojisinde bir aforizma vardır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sahada sıfıra indiğinizi gördünüz. Yaptığınız hatalardan dolayı İYİ Parti diye bir şey kalmadı. Toparlamak için yeni iftiralar atmaya başladı. Sayın Akşener, özür dilemek erdemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemelisiniz." diye konuştu.