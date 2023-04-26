https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-parti-grup-baskanvekili-turan-cumhurbaskani-erdoganin-saglik-durumunda-olaganustu-bir-sey-yok-1070208215.html
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda olağanüstü bir şey yok
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda olağanüstü bir şey yok
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olağanüstü bir durum olmadığını dile getirdi. Turan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T12:47+0300
2023-04-26T12:47+0300
2023-04-26T12:47+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bülent turan
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Bülent Turan, NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor." dedi.Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi ve "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir." dedi.
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recep tayyip erdoğan, bülent turan
recep tayyip erdoğan, bülent turan
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda olağanüstü bir şey yok
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olağanüstü bir durum olmadığını dile getirdi. Turan, "Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir." dedi.
Bülent Turan, NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor." dedi.
Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi ve "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir." dedi.