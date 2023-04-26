AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti: 'Saatini geçirerek teslim ettiler'

"CHP yöneticileri, saatini geçirerek bu listelerini teslim etmiş bulunmaktalar. Olayla ilgili hukuki süreç olduğu için çok fazla yorum yapamayız. Bu Yüksek Seçim Kurulunun ya da ilçe seçim kurulunun vereceği bir karardır. Hukuki sürecin içerisinde konunun dikkatle takipçisi olacağız. Elbette ki seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar maalesef bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar."