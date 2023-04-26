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SON DAKİKA | Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-parti-chpnin-sandik-gorevlileri-listesine-itiraz-etti-saatini-gecirerek-teslim-ettiler-1070215417.html
AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti: 'Saatini geçirerek teslim ettiler'
AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti: 'Saatini geçirerek teslim ettiler'
AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, seçimlerde CHP adına görev yapacak sandık görevlilerinin bulunduğu listeye, ilçe seçim kuruluna geç teslim... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Gökbel, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin sandıklarda görev yapacak asil ve yedek üye listelerini seçim kurullarına, 23 Nisan 2023 saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerektiğini hatırlattı.CHP Pamukkale İlçe Başkanlığının ilgili listeyi saatini geçirerek sunduğunu savunan Gökbel, 437 asil ve yedek üyenin isminin yazılı olduğu listenin 23 Nisan 2023 günü saat 17.05'te teslim edildiğini, bunun da tutanak altına alındığını ifade etti.Gökbel, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230419/ysk-milletvekili-kesin-aday-listesini-acikladi-1069924959.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, denizli
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, denizli

AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti: 'Saatini geçirerek teslim ettiler'

14:30 26.04.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, seçimlerde CHP adına görev yapacak sandık görevlilerinin bulunduğu listeye, ilçe seçim kuruluna geç teslim edildiği iddiasıyla itirazda bulunduklarını bildirdi.
Gökbel, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin sandıklarda görev yapacak asil ve yedek üye listelerini seçim kurullarına, 23 Nisan 2023 saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerektiğini hatırlattı.
CHP Pamukkale İlçe Başkanlığının ilgili listeyi saatini geçirerek sunduğunu savunan Gökbel, 437 asil ve yedek üyenin isminin yazılı olduğu listenin 23 Nisan 2023 günü saat 17.05'te teslim edildiğini, bunun da tutanak altına alındığını ifade etti.
Gökbel, şöyle konuştu:
"CHP yöneticileri, saatini geçirerek bu listelerini teslim etmiş bulunmaktalar. Olayla ilgili hukuki süreç olduğu için çok fazla yorum yapamayız. Bu Yüksek Seçim Kurulunun ya da ilçe seçim kurulunun vereceği bir karardır. Hukuki sürecin içerisinde konunun dikkatle takipçisi olacağız. Elbette ki seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar maalesef bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar."
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı
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