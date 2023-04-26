https://sputniknews.com.tr/20230426/afad-muglanin-datca-ilcesi-aciklarinda-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1070240074.html

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:16+0300

2023-04-26T23:16+0300

2023-04-26T23:33+0300

deprem

datça

muğla

türkiye

son dakika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

datça

muğla

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, datça, muğla, son dakika