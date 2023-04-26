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https://sputniknews.com.tr/20230426/afad-muglanin-datca-ilcesi-aciklarinda-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1070240074.html
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
AFAD Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, datça, muğla, son dakika
deprem, datça, muğla, son dakika

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

23:16 26.04.2023 (güncellendi: 23:33 26.04.2023)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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AFAD Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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