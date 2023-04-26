https://sputniknews.com.tr/20230426/afad-kahramanmarasin-goksun-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem-oldu-1070227383.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta, saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T18:43+0300
2023-04-26T18:43+0300
2023-04-26T18:46+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
18:43 26.04.2023 (güncellendi: 18:46 26.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta, saat 18.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.