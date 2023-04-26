https://sputniknews.com.tr/20230426/adananin-saimbeyli-ilcesinde-41-buyuklugunde-deprem-1070196142.html
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T08:05+0300
2023-04-26T08:05+0300
2023-04-26T08:40+0300
türkiye
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
08:05 26.04.2023 (güncellendi: 08:40 26.04.2023) Abone ol
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.