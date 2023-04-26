https://sputniknews.com.tr/20230426/adananin-saimbeyli-ilcesinde-41-buyuklugunde-deprem-1070196142.html

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T08:05+0300

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2023-04-26T08:40+0300

türkiye

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)