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https://sputniknews.com.tr/20230426/abdde-teslanin-model-y-otomobilinin-fiyati-ortalama-arac-fiyatinin-altinda-kaldi-1070192457.html
ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T01:10+0300
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tesla
abd
fiyat
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Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/tesla-abdde-bazi-elektrikli-arac-modellerinin-fiyatlarinda-artisa-gitti-1070035185.html
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tesla, abd, fiyat
tesla, abd, fiyat

ABD'de Tesla'nın Model Y otomobilinin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı

01:10 26.04.2023
© SputnikTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü.
Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.
Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.
Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.
Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
EKONOMİ
Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti
21 Nisan, 22:27
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