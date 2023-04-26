https://sputniknews.com.tr/20230426/40-yil-sonra-ilk-guney-kore-limanlarina-nukleer-denizalti-gonderecek-1070241042.html

40 yıl sonra ilk: ABD, Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderecek

40 yıl sonra ilk: ABD, Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderecek

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerginlik artarken, ABD Başkanı Biden Güney Kore'ye 'caydırıcılık' amacıyla nükleer denizaltı gönderme kararı aldı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:51+0300

2023-04-26T23:51+0300

2023-04-26T23:52+0300

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nükleer denizaltı

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ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, ABD'nin nükleer denizaltılarının 40 yılı aşkın süredir ilk kez Güney Kore limanlarına gönderilmesini de içeren bir dizi anlaşma imzalayacağı bildirildi.Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamada, anlaşmanın, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine ilişkin artan endişeler üzerine gerçekleştirileceği aktarıldı.Açıklamada, Güney Kore lideri Yoon'un ABD'yi ziyaretinin, Kuzey Kore'yi komşusuna saldırmaktan caydırmayı amaçlayan ABD nükleer denizaltılarının 40 yıl sonra ilk kez gerçekleştireceği Güney Kore limanlarını ziyaretinin, 'Washington Deklarasyonu' olarak adlandırılan adımın önemli bir unsuru olduğu kaydedildi.Resmi açıklama öncesinde gazetecilere isimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren yetkililer, Biden ve Yoon'un yardımcılarının, aylardır anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını belirtti.Yetkililer, iki liderin de Kuzey'in tehditlerine yönelik, nadiren de olsa açık şekilde ABD'nin caydırıcılığını gösteren manevralar yapılması konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.Yetkililer ayrıca, anlaşmanın, Güney Kore'yi Pyongyang yönetiminin tehditlerinden koruyarak Seul'un, 50 yıl önce Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı imzalayarak vazgeçtiği kendi nükleer programını yeniden başlatmasını engellemeyi de amaçladığını aktardı.Yetkililer, Kuzey'in saldırı ihtimaline karşılık Güney'in tepkisi kontrol edilerek Güney Kore kıyılarına hiçbir nükleer silahın yerleştirilmemesi kaydıyla diğer tüm silahların ABD'nin kontrolünde olacak şekilde derin bir koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.Anlaşmanın, ABD ve Güney Kore ordularının ortak eğitimini güçlendirmeye ve Seul'un askeri varlıklarını ortak stratejik caydırıcılık çabalarına daha iyi entegre etmeye yönelik olmasının planlandığını belirten yetkililer, anlaşmayla Güney Kore'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na olan bağlılığının yeniden teyit edileceğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230426/guney-kore-lideri-abdde-kuzey-koreye-karsi-hangi-adimlar-atilacak--1070215125.html

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