https://sputniknews.com.tr/20230426/4-milyon-liralik-kripto-para-vurgunu-1070201688.html
4 milyon liralık kripto para vurgunu
4 milyon liralık kripto para vurgunu
Sinop'ta kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran bir kişi tutuklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T11:04+0300
2023-04-26T11:04+0300
2023-04-26T11:04+0300
türkiye
dolandırıcılık
kripto para
sinop
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Sinop'ta, yatırım vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A.'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Adresinde gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/ab-kripto-hareketlerini-siki-takip-edecek-1070041731.html
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dolandırıcılık, kripto para, sinop
dolandırıcılık, kripto para, sinop
4 milyon liralık kripto para vurgunu
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Sinop'ta kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran bir kişi tutuklandı.
Sinop'ta, yatırım vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A.'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Adresinde gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.