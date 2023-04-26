https://sputniknews.com.tr/20230426/4-milyon-liralik-kripto-para-vurgunu-1070201688.html

4 milyon liralık kripto para vurgunu

4 milyon liralık kripto para vurgunu

Sinop'ta kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran bir kişi tutuklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T11:04+0300

2023-04-26T11:04+0300

2023-04-26T11:04+0300

türkiye

dolandırıcılık

kripto para

sinop

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Sinop'ta, yatırım vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A.'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Adresinde gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/ab-kripto-hareketlerini-siki-takip-edecek-1070041731.html

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