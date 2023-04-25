https://sputniknews.com.tr/20230425/zaharova-abd-rus-gazetecilere-karsi-soykirim-isledi-1070185465.html

Zaharova: ABD, Rus gazetecilere karşı soykırım işledi

Zaharova: ABD, Rus gazetecilere karşı soykırım işledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere karşı soykırım işlediğini vurguladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:17+0300

2023-04-25T22:17+0300

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New York'ta BM Genel Merkezi Bilgi Komitesi toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la birlikte BM Genel Merkezi'ne seyahat etmesi planlanan Rus gazetecilere ABD tarafından vize verilmemesini soykırım olarak niteledi.Zaharova, "Şu anda ABD makamları Rus gazetecilere bir yıllık vize veriyor, gazeteciler üçüncü ülkelerin Amerikan konsolosluklarına başvurmak zorunda kalıyor ve vize verme prosedürlerinde sık sık gecikmeler yaşanıyor. ABD'deki gazetecilerimizin çoğunu vizesi doldu, olağan, ailevi sorunlarını çözmek için evlerine gidemiyorlar. ABD'de Rus gazetecilere ve hatta genel olarak gazetecilere gerçek bir soykırım işlendi" ifadelerini kullandı.ABD'nin Rus gazetecilere vize verilmesiyle ilgili süreçte bir oyun sahneye koyduğunu kaydeden Zaharova, BM Genel Sekreterliği'nin ve BM'nin ilgili birimlerinin söz konusu kabul edilemez durumun düzeltilmesi için gereken çabaları sarf etmesini beklediklerini söyledi.ABD'deki bazı Rus gazetecilerin Wells Fargo Bank'taki hesaplarının kapatıldığının da altını çizen Zaharova, bu durumun ABD'deki Rus gazetecilere yönelik kesintisiz baskının kanıtı olduğunu vurguladı.Batı'nın hoşnut olmadığı medya kuruluşlarını ortadan kaldırma sürecini devam ettirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Hoşnut olunmayan medya kuruluşlarının varlığını ortadan kaldırma süreci bugün de devam ediyor. Bununla birlikte Batı, belirtilen baskılarla yetinmedi. Tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalara dayanan böylesine yıkıcı gündem, uluslararası toplumun diğer üyelerine agresif bir şekilde dayatılıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-gazetecilere-vize-verilmemesi-nedeniyle-bmnin-abdye-yonelik-adimlar-atmasini-bekliyoruz-1070086534.html

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