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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/zaharova-abd-rus-gazetecilere-karsi-soykirim-isledi-1070185465.html
Zaharova: ABD, Rus gazetecilere karşı soykırım işledi
Zaharova: ABD, Rus gazetecilere karşı soykırım işledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere karşı soykırım işlediğini vurguladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:17+0300
2023-04-25T22:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariya zaharova
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New York'ta BM Genel Merkezi Bilgi Komitesi toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la birlikte BM Genel Merkezi'ne seyahat etmesi planlanan Rus gazetecilere ABD tarafından vize verilmemesini soykırım olarak niteledi.Zaharova, "Şu anda ABD makamları Rus gazetecilere bir yıllık vize veriyor, gazeteciler üçüncü ülkelerin Amerikan konsolosluklarına başvurmak zorunda kalıyor ve vize verme prosedürlerinde sık sık gecikmeler yaşanıyor. ABD'deki gazetecilerimizin çoğunu vizesi doldu, olağan, ailevi sorunlarını çözmek için evlerine gidemiyorlar. ABD'de Rus gazetecilere ve hatta genel olarak gazetecilere gerçek bir soykırım işlendi" ifadelerini kullandı.ABD'nin Rus gazetecilere vize verilmesiyle ilgili süreçte bir oyun sahneye koyduğunu kaydeden Zaharova, BM Genel Sekreterliği'nin ve BM'nin ilgili birimlerinin söz konusu kabul edilemez durumun düzeltilmesi için gereken çabaları sarf etmesini beklediklerini söyledi.ABD'deki bazı Rus gazetecilerin Wells Fargo Bank'taki hesaplarının kapatıldığının da altını çizen Zaharova, bu durumun ABD'deki Rus gazetecilere yönelik kesintisiz baskının kanıtı olduğunu vurguladı.Batı'nın hoşnut olmadığı medya kuruluşlarını ortadan kaldırma sürecini devam ettirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Hoşnut olunmayan medya kuruluşlarının varlığını ortadan kaldırma süreci bugün de devam ediyor. Bununla birlikte Batı, belirtilen baskılarla yetinmedi. Tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalara dayanan böylesine yıkıcı gündem, uluslararası toplumun diğer üyelerine agresif bir şekilde dayatılıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-gazetecilere-vize-verilmemesi-nedeniyle-bmnin-abdye-yonelik-adimlar-atmasini-bekliyoruz-1070086534.html
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rusya, ukrayna, mariya zaharova, medya, birleşmiş milletler (bm)
rusya, ukrayna, mariya zaharova, medya, birleşmiş milletler (bm)

Zaharova: ABD, Rus gazetecilere karşı soykırım işledi

22:17 25.04.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere karşı soykırım işlediğini vurguladı.
New York'ta BM Genel Merkezi Bilgi Komitesi toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la birlikte BM Genel Merkezi'ne seyahat etmesi planlanan Rus gazetecilere ABD tarafından vize verilmemesini soykırım olarak niteledi.
Zaharova, "Şu anda ABD makamları Rus gazetecilere bir yıllık vize veriyor, gazeteciler üçüncü ülkelerin Amerikan konsolosluklarına başvurmak zorunda kalıyor ve vize verme prosedürlerinde sık sık gecikmeler yaşanıyor. ABD'deki gazetecilerimizin çoğunu vizesi doldu, olağan, ailevi sorunlarını çözmek için evlerine gidemiyorlar. ABD'de Rus gazetecilere ve hatta genel olarak gazetecilere gerçek bir soykırım işlendi" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Rus gazetecilere vize verilmesiyle ilgili süreçte bir oyun sahneye koyduğunu kaydeden Zaharova, BM Genel Sekreterliği'nin ve BM'nin ilgili birimlerinin söz konusu kabul edilemez durumun düzeltilmesi için gereken çabaları sarf etmesini beklediklerini söyledi.
ABD'deki bazı Rus gazetecilerin Wells Fargo Bank'taki hesaplarının kapatıldığının da altını çizen Zaharova, bu durumun ABD'deki Rus gazetecilere yönelik kesintisiz baskının kanıtı olduğunu vurguladı.
Batı'nın hoşnut olmadığı medya kuruluşlarını ortadan kaldırma sürecini devam ettirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Hoşnut olunmayan medya kuruluşlarının varlığını ortadan kaldırma süreci bugün de devam ediyor. Bununla birlikte Batı, belirtilen baskılarla yetinmedi. Tek taraflı gayrimeşru kısıtlamalara dayanan böylesine yıkıcı gündem, uluslararası toplumun diğer üyelerine agresif bir şekilde dayatılıyor" dedi.
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
DÜNYA
Rusya: Gazetecilere vize verilmemesi nedeniyle BM’nin ABD’ye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz
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