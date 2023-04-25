https://sputniknews.com.tr/20230425/zafer-partisinden-istifa-eden-25-kisi-mhpye-katildi-1070152381.html
Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:04+0300
2023-04-25T12:04+0300
2023-04-25T12:06+0300
politika
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
zafer partisi
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Uşak’ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve berindeki 24 kişi partiden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına MHP Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, ve parti temsilcileri katıldı.Rozet takımı ardından konuşan MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Milliyetçi Hareket Partisinin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/mhp-teskilatini-provokasyonlara-karsi-uyardi-1069901891.html
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türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), zafer partisi
türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), zafer partisi
Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
12:04 25.04.2023 (güncellendi: 12:06 25.04.2023) Abone ol
Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.
Uşak’ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve berindeki 24 kişi partiden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına MHP Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, ve parti temsilcileri katıldı.
Rozet takımı ardından konuşan MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Milliyetçi Hareket Partisinin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.