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SON DAKİKA | Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
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Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı
Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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Uşak’ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve berindeki 24 kişi partiden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına MHP Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, ve parti temsilcileri katıldı.Rozet takımı ardından konuşan MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Milliyetçi Hareket Partisinin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/mhp-teskilatini-provokasyonlara-karsi-uyardi-1069901891.html
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türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), zafer partisi
türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), zafer partisi

Zafer Partisi'nden istifa eden 25 kişi MHP'ye katıldı

12:04 25.04.2023 (güncellendi: 12:06 25.04.2023)
© İHA / KÖKSAL KILINÇUşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.
Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA / KÖKSAL KILINÇ
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Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.
Uşak’ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve berindeki 24 kişi partiden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına MHP Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, ve parti temsilcileri katıldı.
Rozet takımı ardından konuşan MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Milliyetçi Hareket Partisinin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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