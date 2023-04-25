https://sputniknews.com.tr/20230425/yksye-rekor-basvuru-1070147633.html

YKS’ye rekor başvuru

YKS’ye rekor başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 "YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T10:49+0300

2023-04-25T10:49+0300

2023-04-25T10:49+0300

yaşam

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan YKS'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu."2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:Görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunacakErsoy; akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabileceklerini belirtti.Afet bölgesine özel çalışmaKahramanmaraş merkezli afet sebebiyle bölgede yapılacak uygulamalarla ilgili de bilgi veren Ersoy, bölgede gerçekleştirilecek YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını kaydetti.Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptıklarını aktaran Ersoy, paydaş kuruluşlar ile değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ve uygulayacakları sınava yönelik kararlar aldıklarını kaydetti.OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek adaylardan sınav ücreti almayacaklarını hatırlatan Ersoy, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz." değerlendirmesini yaptı.YKS'de sorumluluk üstlenecek görevlilere teşekkür eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230403/osymden-yks-aciklamasi-1069117236.html

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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci