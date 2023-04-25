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https://sputniknews.com.tr/20230425/wsj-abd-ve-ab-savunma-sirketleri-rekor-siparisler-nedeniyle-ise-alim-sorunuyla-karsi-karsiya-1070185774.html
WSJ: ABD ve AB savunma şirketleri, rekor siparişler nedeniyle işe alım sorunuyla karşı karşıya
WSJ: ABD ve AB savunma şirketleri, rekor siparişler nedeniyle işe alım sorunuyla karşı karşıya
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, silah üreticilerinin vasıflı işçileri bulmada sorun yaşadıklarını, savunma şirketlerinin aynı zamanda artan siparişler... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:26+0300
2023-04-25T22:26+0300
ekonomi
avrupa
savunma
şirket
silah
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Gazetenin haberinde, Batılı ülkelerin artan jeopolitik gerilimin ortasında askeri harcamalarını artırmasının ardından ABD ve Avrupa'daki savunma şirketlerini de rekor düzeyde siparişler aldıkları belirtildi. Habere göre siparişlerdeki artış kısmen ABD ve müttefiklerinin Kiev'e teslim ettiği silahların yerine yenilerini koymaya başlamasından da kaynaklanıyor.Bununla birlikte savunma alanındaki işlerin özel beceri ve erişim yetkisi gerektirebileceğinden silah üreticilerinin yeterli sayıda insan bulamadıklarına dikkat çekilen yazıda, bazı insanların ise savunma şirketlerinde çalışmak istemeyebildikleri ifade edildi.Habere göre Fransız savunma şirketi Thales Group İcra Kurulu Başkanı Patrice Caine geçen ay, “İlk önceliğimiz gerçekten de kapasiteyi artırmak, bu da elbette daha fazla personel anlamına geliyor” açıklamasında bulundu. Fransız üretici bu yıl içinde 12 bin kişi istihdam etmeyi planlıyor.Avrupa'nın en büyük savunma şirketi BAE Systems PLC, bu yıl en az 2 bin 600 kişi, füze üreticisi MBDA ise 2 bin kişi istihdam edecek.Aralarında Saab AB, İsveçli savaş uçakları üreticisi Gripen ve Rheinmetall AG (Leopard tankları) şirketlerinin de bulunduğu diğer şirketler de binlerce yeni işçiyi işe almayı planlıyor. Örneğin ABD’li Lockheed şirketinin fabrikasında yaklaşık 1000 kişi çalışıyor, şirket 200 yeni işçi istihdam etmeyi planlıyor.
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avrupa, savunma, şirket, silah
avrupa, savunma, şirket, silah

WSJ: ABD ve AB savunma şirketleri, rekor siparişler nedeniyle işe alım sorunuyla karşı karşıya

22:26 25.04.2023
© AFP 2023Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank
Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, silah üreticilerinin vasıflı işçileri bulmada sorun yaşadıklarını, savunma şirketlerinin aynı zamanda artan siparişler nedeniyle yeni personel işe almaya çalıştıklarını yazdı.
Gazetenin haberinde, Batılı ülkelerin artan jeopolitik gerilimin ortasında askeri harcamalarını artırmasının ardından ABD ve Avrupa'daki savunma şirketlerini de rekor düzeyde siparişler aldıkları belirtildi. Habere göre siparişlerdeki artış kısmen ABD ve müttefiklerinin Kiev'e teslim ettiği silahların yerine yenilerini koymaya başlamasından da kaynaklanıyor.
Bununla birlikte savunma alanındaki işlerin özel beceri ve erişim yetkisi gerektirebileceğinden silah üreticilerinin yeterli sayıda insan bulamadıklarına dikkat çekilen yazıda, bazı insanların ise savunma şirketlerinde çalışmak istemeyebildikleri ifade edildi.
Habere göre Fransız savunma şirketi Thales Group İcra Kurulu Başkanı Patrice Caine geçen ay, “İlk önceliğimiz gerçekten de kapasiteyi artırmak, bu da elbette daha fazla personel anlamına geliyor” açıklamasında bulundu. Fransız üretici bu yıl içinde 12 bin kişi istihdam etmeyi planlıyor.
Avrupa'nın en büyük savunma şirketi BAE Systems PLC, bu yıl en az 2 bin 600 kişi, füze üreticisi MBDA ise 2 bin kişi istihdam edecek.
Aralarında Saab AB, İsveçli savaş uçakları üreticisi Gripen ve Rheinmetall AG (Leopard tankları) şirketlerinin de bulunduğu diğer şirketler de binlerce yeni işçiyi işe almayı planlıyor. Örneğin ABD’li Lockheed şirketinin fabrikasında yaklaşık 1000 kişi çalışıyor, şirket 200 yeni işçi istihdam etmeyi planlıyor.
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