https://sputniknews.com.tr/20230425/teknofest-2023-basliyor-turk-yildizlari-ve-soloturkten-selamlama-ucusu-1070163765.html

TEKNOFEST 2023 başlıyor: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

TEKNOFEST 2023 başlıyor: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST 2023'e uçarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kızılelma

bayraktar

baykar aş

iha

türk yıldızları

solotürk

solotürk

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TEKNOFEST 2023 başlıyor.Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST 2023'e uçarak geldi.Baykar açıklamasına göre, Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı.Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.32'de uçuşa başlayan Bayraktar Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09'da başarıyla indi. Bu uçuş ile Bayraktar Kızılelma, ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/bayraktar-tb3-teknofestte-ilk-kez-sergilenecek-1068801823.html

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