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Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti
Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti
Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 72 saatlik yeni ateşkes kararı aldı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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HDK'den yapılan açıklamada, ABD'nin arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmak ve diplomatik misyonları tahliye etmek amacıyla gece yarısından itibaren 72 saatlik insani ateşkes kararı alındığını bildirdi.HDK'nin yabancıların ve diplomatik misyonların ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlamak için işbirliğine hazır oldukları ifade edilen açıklamada, ilan edilen ateşkes süresince ona bağlı kalınacağı kaydedilerek "Karşı tarafa ateşkese uymaması nedeniyle devam eden ihlallere karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.Aljazeera kanalına açıklama yapan askeri bir yetkili de ordunun ABD’nin arabuluculuğunda 3 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini aktardı.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/abd-sudanda-taraflar-24-nisan-gece-yarisindan-baslamak-uzere-72-saatlik-ateskeste-anlasti-1070135989.html
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sudan, çatışma, ateşkes
sudan, çatışma, ateşkes

Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti

01:53 25.04.2023
© AFP 2023 / -Sudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / -
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Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 72 saatlik yeni ateşkes kararı aldı.
HDK'den yapılan açıklamada, ABD'nin arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmak ve diplomatik misyonları tahliye etmek amacıyla gece yarısından itibaren 72 saatlik insani ateşkes kararı alındığını bildirdi.
HDK'nin yabancıların ve diplomatik misyonların ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlamak için işbirliğine hazır oldukları ifade edilen açıklamada, ilan edilen ateşkes süresince ona bağlı kalınacağı kaydedilerek "Karşı tarafa ateşkese uymaması nedeniyle devam eden ihlallere karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Aljazeera kanalına açıklama yapan askeri bir yetkili de ordunun ABD’nin arabuluculuğunda 3 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini aktardı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
ABD: Sudan'da taraflar 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere 72 saatlik ateşkeste anlaştı
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