https://sputniknews.com.tr/20230425/sisme-kadinla-evlenen-adam-karisi-hastalaninca-perisan-oldu--1070152856.html

Şişme kadınla evlenen adam, karısı hastalanınca 'perişan' oldu

Şişme kadınla evlenen adam, karısı hastalanınca 'perişan' oldu

Şişme kadınla evlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı adam, eşinin üçüncü doğumu sırasında 'fenalaşması' üzerine ambulanstan video paylaştı. Sosyal medya hesabından... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T12:42+0300

2023-04-25T12:42+0300

2023-04-25T12:42+0300

yaşam

şişme bebek

evlilik

hasta

doğum

kadın

eş

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Kolombiyalı Cristian Montenegro, şişme kadınla evlenerek dünya basınında gündem olmuştu. Eşi Natalia'nın üçüncü şişme bebeğini dünyaya getirdiğini açıklayan adam, yeniden gündeme oturdu.'27 yaşındaki' eşinin bu doğumunun ardından 'rahatsızlanarak' hastaneye kaldırıldığını söyleyen Montenegro, üzgün bir şekilde beklediğini belirtti.Montenegro, karısının 'hastalandığı' ve sağlık görevlileri tarafından ambulansta 'tedavi edildiğini' söyleyerek 'perişan halde' olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sağlık görevlilerinin eşiyle ilgilendiği, Montenegro'nun da üzgün bir şekilde eşinin yanında beklediği görüldü.

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şişme bebek, evlilik, hasta, doğum, kadın, eş