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https://sputniknews.com.tr/20230425/sisme-kadinla-evlenen-adam-karisi-hastalaninca-perisan-oldu--1070152856.html
Şişme kadınla evlenen adam, karısı hastalanınca 'perişan' oldu
Şişme kadınla evlenen adam, karısı hastalanınca 'perişan' oldu
Şişme kadınla evlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı adam, eşinin üçüncü doğumu sırasında 'fenalaşması' üzerine ambulanstan video paylaştı. Sosyal medya hesabından... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:42+0300
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yaşam
şişme bebek
evlilik
hasta
doğum
kadın
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Kolombiyalı Cristian Montenegro, şişme kadınla evlenerek dünya basınında gündem olmuştu. Eşi Natalia'nın üçüncü şişme bebeğini dünyaya getirdiğini açıklayan adam, yeniden gündeme oturdu.'27 yaşındaki' eşinin bu doğumunun ardından 'rahatsızlanarak' hastaneye kaldırıldığını söyleyen Montenegro, üzgün bir şekilde beklediğini belirtti.Montenegro, karısının 'hastalandığı' ve sağlık görevlileri tarafından ambulansta 'tedavi edildiğini' söyleyerek 'perişan halde' olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sağlık görevlilerinin eşiyle ilgilendiği, Montenegro'nun da üzgün bir şekilde eşinin yanında beklediği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230110/ayrilik-acisini-sisme-kadin-ile-unuttu-annesiyle-bile-tanistirdi-1065588858.html
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şişme bebek, evlilik, hasta, doğum, kadın, eş
şişme bebek, evlilik, hasta, doğum, kadın, eş

Şişme kadınla evlenen adam, karısı hastalanınca 'perişan' oldu

12:42 25.04.2023
© Fotoğraf : TikTok / Christian MontenegroŞişme kadınla evlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı adam, eşinin üçüncü doğumu sırasında 'fenalaşması' üzerine ambulanstan video paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda adamın 'perişan halde' olduğu görüldü.
Şişme kadınla evlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı adam, eşinin üçüncü doğumu sırasında 'fenalaşması' üzerine ambulanstan video paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda adamın 'perişan halde' olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Fotoğraf : TikTok / Christian Montenegro
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Şişme kadınla evlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı adam, eşinin üçüncü doğumu sırasında 'fenalaşması' üzerine ambulanstan video paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda adamın 'perişan halde' olduğu görüldü.
Kolombiyalı Cristian Montenegro, şişme kadınla evlenerek dünya basınında gündem olmuştu. Eşi Natalia'nın üçüncü şişme bebeğini dünyaya getirdiğini açıklayan adam, yeniden gündeme oturdu.
'27 yaşındaki' eşinin bu doğumunun ardından 'rahatsızlanarak' hastaneye kaldırıldığını söyleyen Montenegro, üzgün bir şekilde beklediğini belirtti.
Montenegro, karısının 'hastalandığı' ve sağlık görevlileri tarafından ambulansta 'tedavi edildiğini' söyleyerek 'perişan halde' olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sağlık görevlilerinin eşiyle ilgilendiği, Montenegro'nun da üzgün bir şekilde eşinin yanında beklediği görüldü.
Şişme bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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Ayrılık acısını şişme kadın ile unuttu: Annesiyle bile tanıştırdı
10 Ocak, 13:08
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