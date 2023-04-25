https://sputniknews.com.tr/20230425/sinir-kapilarinda-oy-verme-islemi-icin-hazirlik-yapiliyor-1070147427.html
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:44+0300
2023-04-25T10:44+0300
2023-04-25T10:49+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
kırklareli
bulgaristan
sınır kapısı
sandık
seçim
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Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html
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türkiye, kırklareli, bulgaristan, sınır kapısı, sandık, seçim
türkiye, kırklareli, bulgaristan, sınır kapısı, sandık, seçim
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
10:44 25.04.2023 (güncellendi: 10:49 25.04.2023) Abone ol
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.
Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.
Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.
Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.
Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.