https://sputniknews.com.tr/20230425/sinir-kapilarinda-oy-verme-islemi-icin-hazirlik-yapiliyor-1070147427.html

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor

Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T10:44+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

kırklareli

bulgaristan

sınır kapısı

sandık

seçim

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Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230424/turkiyede-14-mayis-secimlerine-geri-sayim-20-gun-kaldi-1070098395.html

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