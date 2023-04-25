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Silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:41+0300
2023-04-25T22:41+0300
2023-04-25T22:41+0300
türkiye
ato
silahlı saldırı
ankara
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Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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ato, silahlı saldırı, ankara
ato, silahlı saldırı, ankara
Silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.
Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.