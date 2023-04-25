https://sputniknews.com.tr/20230425/silahli-saldiriya-ugrayan-eski-ato-baskanvekili-aypek-hayatini-kaybetti-1070184928.html

Silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan eski ATO Başkanvekili Aypek hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023-04-25T22:41+0300

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türkiye

ato

silahlı saldırı

ankara

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Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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ato, silahlı saldırı, ankara