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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/rusya-ukrayna-kirima-saldirmak-icin-tahil-koridorlarini-kullandi-anlasmayi-ihlal-etti-1070147282.html
Rusya: Ukrayna Kırım’a saldırmak için tahıl koridorlarını kullandı, anlaşmayı ihlal etti
Rusya: Ukrayna Kırım’a saldırmak için tahıl koridorlarını kullandı, anlaşmayı ihlal etti
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’yı, ülkeden tahıl çıkarılması için ayrılan koridorlarından birini Kırım’a saldırmak için kullanarak tahıl... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:43+0300
2023-04-25T10:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
anlaşma
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sivastopol ile Kırım’a mart ve nisan aylarında saldıran insansız deniz araçları, tahıl anlaşmasının uygulanması için belirlenmiş Odessa’nın karasularından harekete geçtiler. İnsansız deniz araçları, Ukrayna’dan tarım ürünlerinin çıkarılması için belirlenmiş koridora konuşlandırıldılar” denildi.Açıklamada ayrıca, “Kiev rejiminin bu terör eylemleri, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’tan sonra uzatılmasını tehlikeye atmaktadır” uyarısında bulunuldu.Ukrayna güçleri 23 Mart’ta Kırım’a, dün de Sivastopol’e insansız deniz araçları ile saldırı düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda Rusya donanması ve sivil tesisler hedef alındı.Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için geçen sene temmuz ayında İstanbul’da yapılan anlaşmalar, Ukrayna’nın tahıl gemileri ve tahıl koridorlarını askeri amaçlarla kullanmayacağı garantisini içeriyordu.Anlaşmalar ayrıca, Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu, fakat anlaşmanın bu koşulu da yerine getirilmiyor. Rusya söz konusu şartın yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın altı ay yerine sadece üç ay için uzatılmasını kabul etmişti.Rusya daha önce, Ukrayna güçlerinin tahıl koridorlarından biri kullanıp Ekim 2022’de insansız deniz araçları ile Rus donanmasına saldırması sonucu tahıl anlaşmasını durdurma kararı almıştı.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri o dönem, “Sadece Türkiye tarafının verdiği garantiler ve Ukrayna’nın tahıl koridorları ile Ukrayna limanlarının Rusya’ya karşı askeri operasyon düzenlemek için kullanmayacağına dair verdiği yazılı sözler sayesinde anlaşmaya geri dönülmesine karar verildi” açıklamasını yapmıştı.
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Rusya: Ukrayna Kırım’a saldırmak için tahıl koridorlarını kullandı, anlaşmayı ihlal etti

10:43 25.04.2023 (güncellendi: 10:49 25.04.2023)
© AFP 2023 / BO AMSTRUPUkrayna- Tahıl
Ukrayna- Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / BO AMSTRUP
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’yı, ülkeden tahıl çıkarılması için ayrılan koridorlarından birini Kırım’a saldırmak için kullanarak tahıl anlaşması şartlarını ihlal etmekle suçladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sivastopol ile Kırım’a mart ve nisan aylarında saldıran insansız deniz araçları, tahıl anlaşmasının uygulanması için belirlenmiş Odessa’nın karasularından harekete geçtiler. İnsansız deniz araçları, Ukrayna’dan tarım ürünlerinin çıkarılması için belirlenmiş koridora konuşlandırıldılar” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Kiev rejiminin bu terör eylemleri, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’tan sonra uzatılmasını tehlikeye atmaktadır” uyarısında bulunuldu.
Ukrayna güçleri 23 Mart’ta Kırım’a, dün de Sivastopol’e insansız deniz araçları ile saldırı düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda Rusya donanması ve sivil tesisler hedef alındı.
Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için geçen sene temmuz ayında İstanbul’da yapılan anlaşmalar, Ukrayna’nın tahıl gemileri ve tahıl koridorlarını askeri amaçlarla kullanmayacağı garantisini içeriyordu.
Anlaşmalar ayrıca, Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu, fakat anlaşmanın bu koşulu da yerine getirilmiyor. Rusya söz konusu şartın yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmanın altı ay yerine sadece üç ay için uzatılmasını kabul etmişti.
Rusya daha önce, Ukrayna güçlerinin tahıl koridorlarından biri kullanıp Ekim 2022’de insansız deniz araçları ile Rus donanmasına saldırması sonucu tahıl anlaşmasını durdurma kararı almıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri o dönem, “Sadece Türkiye tarafının verdiği garantiler ve Ukrayna’nın tahıl koridorları ile Ukrayna limanlarının Rusya’ya karşı askeri operasyon düzenlemek için kullanmayacağına dair verdiği yazılı sözler sayesinde anlaşmaya geri dönülmesine karar verildi” açıklamasını yapmıştı.
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