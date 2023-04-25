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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/rusya-rus-gucleri-ukrayna-ordusunun-artyomovska-ek-birlikler-sevketmesine-izin-vermiyor-1070186878.html
Rusya: Rus güçleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a ek birlikler sevk etmesine izin vermiyor
Rusya: Rus güçleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a ek birlikler sevk etmesine izin vermiyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk'a ek güçler sevk etmesine izin... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:46+0300
2023-04-25T22:48+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
rusya
ukrayna
artyomovsk
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus hava indirme birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'a ek güçler sevk etmesine izin vermediğini vurgulayan Konaşenkov, Rus saldırı birliklerinin Artyomovsk’un batı kesiminde konuşlu düşmanı yok etmeye yönelik aktif eylemlerini sürdürdüğünü belirterek, “Hava kuvvetlerimiz son 24 saatte Artyomovsk’un batı kesiminde ilerleyen saldırı birliklerini desteklemek amacıyla 9 sorti, topçu birimi ise 62 atış gerçekleştirdi” dedi.Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sistemi yönlendirme radarı istasyonunu imha ettiklerine vurgu yapan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov bölgesinde Ukraynalı 4 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin önlendiği bilgisini paylaştı.Konaşenkov’a göre, operasyonel-taktik ve hava birimleri Harkov bölgesindeki Ternovaya yerleşimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 67. Mekanize Tugayı'na ait bir mühimmat deposunu imha etti. Bu yönde Ukraynalı 80 asker, 2 piyade savaş aracı ve bir D-20 obüsünü imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde, Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar, Pavlovka ve Zaporojye Bölgesinin Novodanilovka ve Kamenskoe yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirildi. Bu yönde 120 Ukraynalı asker, 1 zırhlı savaş aracı, 9 otomobil, birer D-20, Msta-B ve Akatsiya obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, LHC’deki Nevskoye, Çervonaya, Dibrova ve DHC’deki Grigorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerini ağır kayba uğratıldı. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 80’e yakın asker, 2 piyade savaş aracı ve bir D-20 obüs olarak gerçekleşti.Herson yönündeki çatışmalarda Ukraynalı 20’ye yakın asker ve bir adet ABD yapımı M777 topçu sistemi imha edildi.Ayrıca, Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 124 bölgedeki atış mevzilerinde konuşlanan 98 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri LHC, DHC, Harkov, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını imha etti.
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konaşenkov, rusya, ukrayna, artyomovsk
konaşenkov, rusya, ukrayna, artyomovsk

Rusya: Rus güçleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk'a ek birlikler sevk etmesine izin vermiyor

22:46 25.04.2023 (güncellendi: 22:48 25.04.2023)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk'a ek güçler sevk etmesine izin vermediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus hava indirme birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk'a ek güçler sevk etmesine izin vermediğini vurgulayan Konaşenkov, Rus saldırı birliklerinin Artyomovsk’un batı kesiminde konuşlu düşmanı yok etmeye yönelik aktif eylemlerini sürdürdüğünü belirterek, “Hava kuvvetlerimiz son 24 saatte Artyomovsk’un batı kesiminde ilerleyen saldırı birliklerini desteklemek amacıyla 9 sorti, topçu birimi ise 62 atış gerçekleştirdi” dedi.
Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo yerleşimi yakınında Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sistemi yönlendirme radarı istasyonunu imha ettiklerine vurgu yapan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov bölgesinde Ukraynalı 4 sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin önlendiği bilgisini paylaştı.
Konaşenkov’a göre, operasyonel-taktik ve hava birimleri Harkov bölgesindeki Ternovaya yerleşimi yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 67. Mekanize Tugayı'na ait bir mühimmat deposunu imha etti. Bu yönde Ukraynalı 80 asker, 2 piyade savaş aracı ve bir D-20 obüsünü imha edildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde, Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar, Pavlovka ve Zaporojye Bölgesinin Novodanilovka ve Kamenskoe yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirildi. Bu yönde 120 Ukraynalı asker, 1 zırhlı savaş aracı, 9 otomobil, birer D-20, Msta-B ve Akatsiya obüsü yok edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, LHC’deki Nevskoye, Çervonaya, Dibrova ve DHC’deki Grigorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna birliklerini ağır kayba uğratıldı. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 80’e yakın asker, 2 piyade savaş aracı ve bir D-20 obüs olarak gerçekleşti.
Herson yönündeki çatışmalarda Ukraynalı 20’ye yakın asker ve bir adet ABD yapımı M777 topçu sistemi imha edildi.
Ayrıca, Rus ordu gruplarının taktik uçakları, füze ve topçu birimleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 124 bölgedeki atış mevzilerinde konuşlanan 98 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri LHC, DHC, Harkov, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını imha etti.
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