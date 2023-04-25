https://sputniknews.com.tr/20230425/rusya-moldova-buyukelciliginin-bir-calisanini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1070165997.html

Rusya, Moldova Büyükelçiliği'nin bir çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, Moldova Büyükelçiliği'nin bir çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Dariy'i çağırarak, büyükelçiliğin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğine ve sınırdışı... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T15:49+0300

2023-04-25T15:49+0300

2023-04-25T16:12+0300

dünya

rusya

moldova

karar

istenmeyen kişi

sınır dışı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'i kuruma çağırdı. Moldovalı diplomata sunulan notada, büyükelçiliğin bir çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek sınırdışı edileceği belirtildi. Belgede ayrıca Moldova’dan bazı üst düzey yetkililerin Rusya’ya girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, atılan bu adımların ‘Kişinev’in Rusya’ya yönelik düşmanca adımlarından kaynaklandığı’, Moldova Büyükelçisi’ne 19 Nisan tarihinde Rusya Büyükelçiliği’nden bir diplomatın ‘nedensiz bir kararla’ sınırdışı edildiğinin aktarıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Moldovalı üst düzey yetkililerin ülkeye girişlerinin, 'düzenli olarak yaptıkları Rusya karşıtı açıklamalarına ve Kişinev'in Rusya vatandaşlarının dahil olduğu AB yaptırım listelerine katılmasına yanıt olarak’ yasaklandığı ifade edildi.Moldova Büyükelçisi Lilian Dariy ise bakanlık çıkışında medya mensuplarına ‘diplomasi rutininden’ dolayı kuruma çağrıldığını söyledi. Moldovalı diplomatın yaklaşık 30 dakika bakanlıkta kaldığı ifade ediliyor.Diğer yandan Rus Kommersant gazetesinin araştırması, ‘istenmeyen kişinin’ Moldova’nın Rusya Konsolosu olduğunu ortaya çıkardı. Diplomatın, konsolosluk görevlisi olan bir Rus diplomatın geçen hafta Kişinev'den sınır dışı edilmesine yanıt olarak gönderildiği anlaşıldı. Gazete, Rusya’nın kapılarını kapattığı Moldovalı üst düzey yetkililerin arasında da Dışişleri Bakanı Anna Revenko, ayrıca iktidar partisinin meclis üyelerinden Oazu Nantoi, Olesya Stamat, Lilian Carp gibi isimlerin yer aldığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230425/kolombiya-3-vatandasinin-ukraynada-oldugunu-duyurdu-1070139646.html

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