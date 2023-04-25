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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Rusya Dışişleri: Ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz
Rusya Dışişleri: Ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rusya'nın kendisine yönelik bir saldırı durumunda ulusal güvenliğini mevcut tüm... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:39+0300
2023-04-25T16:39+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir yermakov
vladimir putin
ulusal güvenlik stratejisi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı ülkenin yeni dış politika konseptinde, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine yönelik silahlı bir saldırıyı püskürtmek ve önlemek için silahlı kuvvetleri kullanabileceği belirtiliyor. Rus basınına demeç veren Yermakov, dış politika konsepti uyarınca hangi silahların kullanılabileceğinin sorulması üzerine, mevcut tüm araçları kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi. Yermakov, "Uluslararası ihtilafların ve çatışmaların çözümünde Rusya, daha önce de olduğu gibi, bunları öncelikle barışçıl yollardan, yani diplomasi ve müzakerelerle çözmeye çalışacak. Fakat askeri olmayan yollar tükendiyse ve bize yönelik saldırı önlenemezse, o halde ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın nükleer güçler arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması gerektiğini düşündüğünü ve Batı'yla güvenlik alanında yeni sözleşmeler yapmaktan kaçınmadığını anımsatan Yermakov, "Uluslararası güvenlik mimarisi, tarafların birbirlerinin temel çıkarlarını karşılıklı olarak gözetmesi temelinde, çatışma potansiyelini sözde değil, fiilen ortadan kaldırmalıdır" dedi.
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rusya, vladimir yermakov, vladimir putin, ulusal güvenlik stratejisi
rusya, vladimir yermakov, vladimir putin, ulusal güvenlik stratejisi

Rusya Dışişleri: Ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz

16:39 25.04.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rusya'nın kendisine yönelik bir saldırı durumunda ulusal güvenliğini mevcut tüm araçlarla sağlama hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı ülkenin yeni dış politika konseptinde, Rusya'nın kendisine veya müttefiklerine yönelik silahlı bir saldırıyı püskürtmek ve önlemek için silahlı kuvvetleri kullanabileceği belirtiliyor.
Rus basınına demeç veren Yermakov, dış politika konsepti uyarınca hangi silahların kullanılabileceğinin sorulması üzerine, mevcut tüm araçları kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Yermakov, "Uluslararası ihtilafların ve çatışmaların çözümünde Rusya, daha önce de olduğu gibi, bunları öncelikle barışçıl yollardan, yani diplomasi ve müzakerelerle çözmeye çalışacak. Fakat askeri olmayan yollar tükendiyse ve bize yönelik saldırı önlenemezse, o halde ulusal güvenliğimizi mevcut tüm araçlarla sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın nükleer güçler arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması gerektiğini düşündüğünü ve Batı'yla güvenlik alanında yeni sözleşmeler yapmaktan kaçınmadığını anımsatan Yermakov, "Uluslararası güvenlik mimarisi, tarafların birbirlerinin temel çıkarlarını karşılıklı olarak gözetmesi temelinde, çatışma potansiyelini sözde değil, fiilen ortadan kaldırmalıdır" dedi.
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